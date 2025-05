SANITÀ

Stop alle operazioni in clinica. Schael: "Ortopedia tutta al Cto"

Revocata la delibera dell'ex dg La Valle per svolgere all'esterno una parte dell'attività chirurgica. Molti ricoveri erano "esternalizzati" nella Sedes Sapientaie del Gruppo Humanitas. Il commissario: "Città della Salute ha gli spazi necessari".

Una delle cliniche che, in base al sopralluogo della direttrice sanitaria di Città della Salute, Flavia Pirola non avrebbe tutti i requisiti per effettuare interventi complessi in regime di intramoenia, era destinata addirittura a supplire alle carenze della più grande azienda ospedaliera del Piemonte. E per un paio d’anni lo ha pure fatto. A interrompere quel “modello di collaborazione efficacemente sperimentato”, come si legge negli atti della precedente direzione generale di corso Bramante, è stato il commissario Thomas Schael. Quella “quota significativa dell’attività chirurgica ortopedica elettiva”, ovvero di alto valore e complessità clinica, non sarà quindi più svolta all’interno della clinica Sedes Sapientae di via Bidone.

La stessa che insieme alla Fornaca, entrambe del gruppo Humanitas e alla Santa Caterina del Gruppo Villa Maria, è al centro della vicenda per il rinnovo della convenzione per l’attività di intramoenia allargata dei medici della Città della Salute. E tutto ciò, con la questione aperta relativa alla dotazione di terapie intensive rispondenti ai requisiti richiesti, in nome della sicurezza, da corso Bramante.

Nella delibera del 15 novembre 2024, che sarà poi revocata da Schael, l’allora direttore generale Giovanni La Valle rinnovava la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per offrire “spazi e servizi per effettuare interventi di ortopedia in elezione e per il recupero e riduzione delle liste d’attesa”. Un tema, quest’ultimo, su cui si intreccia proprio una recente querelle tra le strutture private accreditate (tra cui non figura la Sedes Sapientae) e la Regione sul mancato rinnovo di fondi proprio per contribuire alla riduzione dei tempi di attesa, fondi che erano stati stanziati solo fino allo scorso anno. Ma cinque giorni dopo, lo stesso La Valle con un’altra delibera, disponeva di “prorogare il contratto con la casa di Cura Sedes Sapientiae” per sei mesi.

Le risorse economiche per pagare la clinica, la percentuale sul totale supererebbe il 50%, sarebbero dunque uscite dalle casse della Città della Salute, dove secondo l’atto firmato dal commissario non ci sono più quelle carenze che erano state alla base per portare all’esterno parte dell’attività chirurgica dell’ortopedia. Logico immaginare che quel che non si è riuscito a fare in quattro anni, sia stato possibile in pochi mesi. Tanti ne sono bastati o, in realistica prospettiva, basteranno per riportare all’interno dell’azienda pubblica una notevole mole di attività che veniva effettuata in una struttura privata. La stessa che oltre a ospitare i medici della Città della Salute in normale orario di lavoro, cambiando solo il luogo dove operare, vede lavorare gli stessi camici bianchi di corso Bramante anche in libera professione. Nel documento non si fa cenno alla questione delle terapie intensive, che resta invece il nodo per una parte delle attività in libera professione nella stessa Sedes Sapientiae, così come nelle altre due cliniche.