GLORIE NOSTRANE

Cairo all'ultimo stadio (Olimpico),

tiene a stecchetto pure i giornalisti

Cade l'ipoteca sull'impianto e ora il patron del Toro deve decidere se mettere mano al portafoglio e acquistarlo oppure tergiversare in attesa di levare le tende. Nel frattempo c'è maretta al Corsera: i collaboratori pagati meno di 10 euro al pezzo aspettano da mesi

Dovrebbe mettere mano al portafoglio, gesto che rifugge come la peste. L’eliminazione delle ipoteche sullo stadio Olimpico Grande Torino, comunicata oggi dall’Agenzia delle Entrate, riguarda inevitabilmente anche il club di Urbano Cairo, che dal settembre del 2006 gioca le partite casalinghe proprio in quell’impianto. Ora il presidente granata avrà la possibilità di sedersi intorno a un tavolo per discutere l’eventuale acquisto dello stadio, oppure le trattative potrebbero anche riguardare terze persone: chiunque, infatti, potrà farsi avanti per rilevare l’Olimpico.

È una partita importante anche per il futuro del club granata, che diventerebbe più appetibile con uno stadio di proprietà, soprattutto se l’attuale patron decidesse di levare le tende come auspica gran parte della tifoseria. Nel frattempo, la piazza granata continua la sua contestazione al presidente: dopo la marcia di migliaia persone organizzata per lo scorso 4 maggio, nel giorno dell’anniversario della tragedia di Superga, è prevista una nuova forma di protesta per l’ultima giornata di campionato, quando la squadra di mister Paolo Vanoli affronterà la Roma domenica alle 20.45 proprio all’Olimpico.

Altre cessioni in vista

Il futuro, tanto per cambiare, non prevede nulla di buono. “Non parlo di mercato, dico solo che nella prossima sessione verranno ceduti uno o due giocatori: è normale che sia così, lo fanno anche l’Inter, l’Atalanta o il Bologna”, ha rivelato ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 in vista della prossima estate di trattative. “Ciò che conta è avere uno scouting di livello – ha spiegato Cairo – e che rimpiazzi al meglio i giocatori che vengono venduti”. Proprio oggi, l’imprenditore alessandrino compie 68 anni: “Diciamo che sono diventato maggiorenne con 50 anni d’esperienza – ha scherzato, consapevole di essere parecchio indigesto alla tifoseria – e ho ricevuto diversi messaggi e chiamate d’auguri: ci sono tifosi del Toro che non me li fanno, ma io ci metto tanta passione. Purtroppo, durante l’estate scorsa c’è stata una cessione che non è piaciuta, ma a gennaio abbiamo fatto innesti importanti come Cesare Casadei: il tifoso ricorda un grande passato e vorrebbe risultati migliori, ma non si ricorda che prima che io arrivassi il passato non era così grande... Ciò che conta è provare a fare meglio”, ha concluso il presidente del Torino.

Lui incassa 22 milioni, i giornalisti a stecchetto

Intanto, è caldo anche il fronte dell’editoria, proprio nel cuore dell’impero di Berluschino. C’è infatti maretta al Corriere della Sera: mentre la società incassa i dividendi, il giornale non ha ancora pagato i collaboratori. Una situazione che ha indotto il comitato di redazione di via Solferino a chiamarlo direttamente in causa: “Nel giorno dello stacco dei dividendi agli azionisti, oltre 22 milioni di euro solo al presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo, il Cdr del Corriere della Sera per l’ennesima volta è chiamato a denunciare pubblicamente ritardi nei pagamenti ai collaboratori della testata, sia quelli a co.co.co sia quelli con partita Iva. È inaccettabile che i lavoratori più fragili del sistema Corriere, e al contempo essenziali per la produzione quotidiana del giornale, continuino a subire disagi per mancanze non imputabili a loro”. Il cdr alza il tiro e para una bordata: “Da quando il presidente Cairo ha assunto la guida del gruppo, l’accentramento delle decisioni amministrative ha finito per rallentare drasticamente l’iter dei pagamenti. Da alcuni anni si verificano ritardi nei compensi per i collaboratori pagati a pezzo, che ricordiamo in molti casi non superano i dieci euro lordi. In passato ci sono state fornite vaghe motivazioni tecniche. Oggi il problema si ripresenta e non sono arrivate nemmeno le spiegazioni”. Mala tempora currunt.