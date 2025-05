CORPI INTERMEDI

Sciopero "storico" alla Cna di Torino. Dipendenti in piazza, Provenzano trema

Richieste salariali alla base della protesta. Con l'addio di Scarlatelli al vertice e l’arrivo di Ventrella, si apre una nuova stagione. E a farne le spese rischia di essere l'attuale segretario, che sognava di trasferirsi a Palazzo Birago

Per la prima volta nella sua storia, la Cna di Torino si ferma. Circa 80 dipendenti, con un’adesione del 50%, hanno incrociato le braccia davanti alla sede di via Millio, in un presidio che sa di protesta e di svolta. Un segnale forte, diretto soprattutto al segretario Filippo Provenzano, e nello stesso tempo non propriamente un buon viatico a poche settimane dal rinnovo dei vertici dell’associazione degli artigiani, che vedranno il cambio della guardia alla presidenza, con Nicola Scarlatelli che lascerà il posto a Rosanna Ventrella. Un fatto piuttosto eclatante, trattandosi per giunta di un’organizzazione storicamente vicina alla sinistra e alle istanze dei lavoratori, e che ora si trova a fare i conti con un malcontento interno senza precedenti.

Le ragioni della protesta

Al centro della protesta, la questione salariale. “Le lavoratrici e i lavoratori di Cna Torino chiedono un aumento in linea con i contratti collettivi nazionali sottoscritti da Cna nazionale – dichiara Fabrizio Nicoletti, segretario di Filcams Cgil Torino –. È ora di adeguarsi, non si può più rimandare”. L’ipotesi di accordo, che prevedeva un incremento del 6% a regime contro il 12% richiesto, è stata bocciata senza mezzi termini dall’assemblea di Cna Servizi e Cna Associazione. Ma a far scattare la scintilla è stata soprattutto la proposta aziendale di legare parte dell’aumento a una componente variabile, legata alle performance aziendali. Una mossa ritenuta “inaccettabile” dai dipendenti, che chiedono certezze, non promesse.

Provenzano nel mirino

Sullo sfondo, si staglia l’ombra lunga di Filippo Provenzano, figura centrale di tutta la vicenda, avendo in mano le redini dell'organizzazione. Secondo i bene informati, sarebbe stato proprio lui a mandare allo sbaraglio l’attuale presidente Scarlatelli nella corsa alla presidenza della Camera di Commercio, con l’obiettivo di succedere a Guido Bolatto come segretario generale di Palazzo Birago. Un piano ambizioso, naufragato con la imminente nomina di Massimiliano Cipolletta, espressione del “sistema Torino” guidato dagli industriali. Ora, con Scarlatelli in uscita e l’arrivo di Ventrella, vicepresidente della Compagnia di San Paolo, alla presidenza di Cna Torino, il malcontento dei dipendenti potrebbe diventare l’occasione per un cambio al timone. Ventrella, infatti, potrebbe cogliere la palla al balzo per ridimensionare il ruolo di Provenzano, percepito come una figura ingombrante. Lo sciopero di ieri non è solo una battaglia sindacale, ma un messaggio politico. In via Millio si respira aria di cambiamento, e il presidio dei dipendenti potrebbe essere solo il primo atto di una rivoluzione interna, e a farne le spese potrebbe essere proprio Provenzano.