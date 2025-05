Russi (M5s), con caduta ipoteche ora confronto sul futuro dello stadio

"La caduta delle ipoteche che gravavano sullo stadio Olimpico Grande Torino rappresenta un passaggio atteso e significativo, che consente finalmente di affrontare con maggiore concretezza il tema del futuro dell'impianto su cui serve ora un confronto pubblico". Così il capogruppo M5s in Consiglio comunale Andrea Russi. "Contestualmente - prosegue -, la Città ha affidato a una società esterna la valutazione del valore dello stadio e del canone di mercato, con un incarico da quasi 40.000 euro: un passo che può contribuire a definire con maggiore precisione le opzioni in campo e che conferma che qualcosa si muove". Il consigliere ricorda poi che "Come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle abbiamo già sollevato il tema in Consiglio, evidenziando la necessità di affrontare in modo chiaro e condiviso il nodo della concessione in scadenza, delle condizioni strutturali dell'impianto e delle prospettive di valorizzazione futura. Ora ci aspettiamo che si apra un confronto pubblico vero, all'altezza del valore simbolico e sportivo dello stadio", conclude Russi, auspicando che l'Olimpico "possa finalmente diventare la casa del Toro, come da anni i tifosi chiedono: una soluzione all'altezza della loro storia, della loro identità e del legame con la città".