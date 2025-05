Aeroporto Torino, da soci Sagat ok al bilancio 2024

Via libera dall'assemblea dei soci di Sagat, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Torino-Caselle, al bilancio 2024 del Gruppo che si e' chiuso con un risultato netto positivo per 2,8 milioni di euro, il valore della produzione e' stato pari a 82 milioni di euro, i ricavi aviation in crescita del 3,5% sul 2023, gli investimenti sono stati pari a 11,8 mln mentre la posizione finanziaria netta e' risultato in flessione del 6,48 milioni di euro, in calo di 14,1 milioni di euro sul 2023. L'assemblea dei soci ha inoltre rinnovato le cariche sociali, nominando Roberta Neri presidente. Neri, ad di Enav fino al 2020, attualmente è Operating Partner del fondo infrastrutturale spagnolo Asterion. L'assemblea dei soci ha successivamente provveduto a nominare per il prossimo triennio gli ulteriori componenti del cda che oltre a Neri presidente risultato composto da Andrea Andorno, William Chang Yu, Lorenzo Di Gioacchino, Bice Francesca Di Gregorio, Antonio Lubrano Lavadera, Laura Pascotto. Il CdA ha infine rinnovato la fiducia all'ad Andrea Andorno, in carica dal 24 gennaio 2019.