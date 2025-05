Via libera al contrassegno unico Ztl per gli agenti di commercio

Il Cal, Consiglio delle autonomie locali, ha dato il suo via libera alla proposta di legge del capogruppo leghista in Regione Fabrizio Ricca sul contrassegno unico Ztl per gli agenti di commercio'. Il parere favorevole è però condizionato a una "approfondita riflessione sulle competenze regionali e comunali, al fine di non violare le prerogative comunali nella regolamentazione della materia". La proposta di legge punta a "garantire un accesso migliorato alle aree urbane agli agenti di commercio durante l'esercizio dell'attività professionale". Il provvedimento dovrebbe così "favorire una maggiore integrazione tra il settore commerciale e le politiche di mobilità urbana attraverso un applicativo che consenta ai Comuni di inserire e gestire le targhe dei veicoli autorizzati, rilasciare autorizzazioni temporanee e fare report statistici sugli accessi degli agenti alle Ztl". Parere favorevole del Cal anche all'adozione del Piano regionale per le attività estrattive Prae, "che - ha spiegato l'assessore Marco Gallo - costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava per le amministrazioni e mira al corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento"