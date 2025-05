La colonia di Chiarelli

Dicono che… a Novara non abbiano preso affatto bene la pretesa di Marina Chiarelli di intestarsi la paternità del finanziamento per la ristrutturazione dell’ex colonia elioterapica di Agogna, di proprietà della Regione Piemonte. L’assessora regionale, infatti, spiazzata dalla decisione del suo collega Gian Luca Vignale, titolare del Patrimonio, di portare all’approvazione lo stanziamento di 300mila euro, ha iniziato a suonare la gran cassa, attribuendosi tutti i meriti: prima con un comunicato stampa e poi direttamente con i responsabili della società Juventus Club a cui è affidata la gestione. Peccato che a istruire la pratica sia stato fin dal 2021 l’attuale vicesindaco Ivan De Grandis che, nella veste di assessore allo Sport di Palazzo Cabrino e di cocerto con il sindaco Alessandro Canelli, ha seguito l’iter passo per passo fino alla soluzione, contribuendo con le casse comunali per altri 50mila euro. Per sventare lo “scippo” della sorella d’Italia, sua predecessora in giunta, il “fratello” De Grandis si è affidato ai social, pubblicando un post in cui nel ripercorrere le tappe della vicenda ringrazia il governatore Alberto Cirio e l’assessore Vignale “per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra città”.