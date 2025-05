Piemonte, opposizioni: "maggioranza prende tempo su referendum sanità"

"Stupisce che, dopo che il presidente Cirio si era espresso a favore del referendum, i componenti di maggioranza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale abbiano deciso di non decidere sull'ammissibilità del quesito proposto dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, già sottoscritto da oltre 5.000 piemontesi, rimandando il voto all'aula e riducendo così il tempo a disposizione dei promotori per la raccolta delle firme". Lo affermano in una nota Gianna Pentenero (capogruppo Pd), Alice Ravinale (Avs), Sarah Disabato (M5s) e Vittoria Nallo (Sue), consigliere regionali e firmatarie dell'appello. "Chiederemo come capigruppo che la discussione in Consiglio, per dare il via libera al referendum, già oggetto di parere tecnico positivo, avvenga il prima possibile. Per noi è fondamentale dare ai cittadini la possibilità di esprimersi sull'abrogazione della legge regionale 1/2012, per fermare la privatizzazione della sanità piemontese, e ci aspettiamo che anche la maggioranza non ostacoli questo percorso di partecipazione", conclude la nota.