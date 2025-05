Ires Piemonte, una mission importante

Storicamente l’Ires ha rappresentato un fiore all’occhiello nel campo della conoscenza scientifica, economica e sociale della nostra Regione. Progettato e pianificato verso la fine degli anni ‘50 da alcuni autorevoli esponenti della sinistra sociale della Democrazia Cristiana – tra cui Carlo Donat-Cattin e Siro Lombardini – l’Ires ha avuto il grande merito di fornire uno strumento essenziale per orientare e costruire le stesse politiche pubbliche degli enti sovra comunali. Nello specifico, della Regione Piemonte. È persin inutile ricordare, al riguardo, la capacità e l’intuizione di quei politici che sapevano anticipare i tempi. Non è un caso che l’Ires nasce oltre 10 anni prima l’istituzione delle Regioni nel nostro paese.

Ma, al di là questa considerazione oggettiva, credo sia importante evidenziare che oggi l’Ires – Istituto di ricerche economiche e sociali – continua a svolgere un ruolo primario ed essenziale nel campo della ricerca economico e sociale del nostro territorio e capace non solo di approfondire numeri, dati e lettura ed interpretazione delle dinamiche della società ma, soprattutto, di fornire utili indicazioni anche per condizionare le scelte politiche che, come tutti ben sappiamo, sono sempre autonome e riconducibili alla discrezionalità della classe dirigente politico ed amministrativa.

Del resto, l’Ires è sempre stato nella sua ormai lunga storia un punto di riferimento per la lettura e l’interpretazione dell’evoluzione della società e dell’economia subalpina. Un ruolo che viene declinato non solo attraverso la pubblicazione del consueto rapporto annuale ma anche, e soprattutto, attraverso numerosi incontri che sono sempre partecipati e che hanno una forte ricaduta mediatica. Un ruolo, questo, che va rafforzato ed affinato e che non si deve ridurre – seppur essendo un ente strumentale della Regione Piemonte – a fornire soltanto un seppur necessario supporto all’azione dei vari assessorati e alla valutazione della bontà delle politiche messe in atto dai medesimi.

Al riguardo, sono molto significativi i compiti che svolge l’Ires nella valutazione di come sono investiti i fondi europei, a cominciare – ad esempio – dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fser), dal Fondo Sociale Europeo (Fse) e del Pnrr e il supporto fornito in un campo relativamente nuovo e importante, se non addirittura decisivo, come quello della sanità. Compiti, come ovvio, di grande importanza e di significativa rilevanza ma che, al contempo, non possono ridimensionare quella mission che era e resta una stella polare dello stesso Ires. E cioè, quello di essere un faro che continua ad illuminare la ricerca sull’economia e la società torinese e piemontese e, di conseguenza, anche indicare le politiche da adottare per risolvere i problemi che si presentano di volta in volta cercando anche di superare gli ostacoli che si accavallano nel percorso.

Insomma, l’Ires continua ad avere una straordinaria importanza per l’intera regione. Purché continui a svolgere quel ruolo che storicamente lo ha caratterizzato nel sistema politico ed economico piemontese.