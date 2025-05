Weekend in parte guastato da maltempo, da mercoledì arriva estate

Il maltempo, che ha caratterizzato finora il mese di maggio, proseguirà nel weekend, anche se domenica il tempo migliorerà. E da mercoledì prossimo, secondo le prime indicazioni, arriverà l'estate. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', secondo il quale un ciclone polare, in discesa dalla Lapponia verso la Germania settentrionale, piloterà un fronte perturbato dalla Francia verso il Nord Italia e parte del Centro. Oggi, in particolare, avremo fenomeni violenti tra Lombardia e Triveneto, localmente anche in Piemonte, Liguria ed Emilia al mattino. Dal pomeriggio altri fenomeni convettivi importanti (temporali ma anche raffiche di vento) si formeranno sulle regioni del centro. Al sud il tempo resterà più soleggiato con massime ancora sui 30 gradi, specie in Sicilia. Domani avremo piogge dall'Emilia Romagna verso le regioni centrali, sabato le precipitazioni sono previste tra Marche, Abruzzo e Lazio, qui anche in modo intenso. "Domenica, per fortuna - aggiunge - gli ombrelli saranno aperti solo sulle regioni ioniche con il maltempo in spostamento verso Albania, Serbia, Grecia e Carpazi, mentre in Italia il tempo migliorerà. E dalla metà della prossima settimana, finalmente, arriverà l'estate con l'alta pressione pronta a prendere possesso del nostro Paese". Tedici traccia anche un bilancio meteorologico delle prime tre settimane di maggio, che è stato caratterizzato "da un'elevata percentuale di giorni piovosi, oltre il 75%. I quantitativi di pioggia - precisa - sono stati importanti, così come l'intensità dei fenomeni associati frequentemente a migliaia di fulmini. Solo martedì 20 ci sono state 60 mila saette sull'Italia in 24 ore". I temporali e le piogge, conclude Tedici, "sono stati spesso associati a violenti scontri tra masse d'aria più fredda dai quadranti settentrionali e altre di stampo nordafricano, a tratti accompagnate da dense nuvole di sabbia del deserto". Nel dettaglio - Giovedì 22. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: peggiora dalla Toscana verso Umbria e Lazio in serata. Al Sud: nubi e schiarite, caldo. - Venerdì 23. Al Nord: rovesci residui al Nordest. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: in prevalenza soleggiato. - Sabato 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Lazio, anche a Roma. Al Sud: nubi e schiarite, rovesci sul Basso Tirreno. Tendenza: migliora domenica; scoppia l'estate dalla prossima settimana.