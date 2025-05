Preoccupazione per i lavoratori Decathlon a Venaria

Preoccupazione a Venaria, nel Torinese, per la chiusura, prevista a ottobre, del negozio Decathlon inaugurato nel 2021. A lanciare l'allarme sono la consigliera regionale del Pd Laura Pompeo e i consiglieri comunali Rossana Schillaci, Stefano Mistroni e Raffaele Trudu. "È un colpo per i 15 lavoratori e le loro famiglie e genera apprensione nella comunità locale - affermano -. Questa decisione rappresenta un duro colpo per il nostro territorio, già provato da altri eventi simili come la chiusura del magazzino di Brandizzo dello scorso marzo". Pompeo annuncia un'interrogazione in Consiglio regionale per chiarire il destino del personale e propone l'apertura di un tavolo con l'azienda "che al momento dell'inaugurazione si è dichiarato che sarebbe partita una collaborazione con la Città di Venaria". I consiglieri ricordano che nel 2021, alla presenza del sindaco, si parlava di "30 nuove assunzioni e oltre 2.600 mq di sport per la città". "Oggi la decisione arriva improvvisa e appare in contraddizione con nuove aperture a Torino. Vogliamo capire le reali intenzioni del gruppo", concludono.