A Torino "Un campione per Amico" per insegnare sport ai bambini

"Un campione per amico" è arrivata a Torino. Per un giorno, la centralissima piazza Castello si è trasformata in un'enorme palestra a cielo aperto con centinaia di bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. "Siete nella piazza più bella della città con quattro campioni, buon divertimento a tutti", ha detto dell'assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta, aprendo la giornata. Calcio, pallavolo, rugby e tennis sono gli sport sperimentati nei mini-campetti dai bambini con quattro maestri d'eccezione: Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta, Martin Leandro Castrogiovanni e Adriano Panatta che hanno insegnato i trucchi del mestiere. "Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che partono dallo sport e si estendono alla vita di tutti i giorni" ha commentato il campione di tennis, Panatta. "Nasce da un'idea di Adriano e ogni anno tocchiamo più di dieci piazze in tutta Italia, sono giornate che rimangono nella mente di questi bambini" ha dichiarato Filippo Di Leone, responsabile sales manager Italia Fpa di Banca Generali. "Facciamo anche educazione alimentare e finanziari, vogliamo che fin da piccoli si cominci a pensare al piccolo risparmio" le parole di Alessandro Mauri, sales manager nord ovest di Banca Generali.