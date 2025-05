DIRITTI & ROVESCI

Di mamma non ce n'è una sola. Consulta: possono essere due. Torino pioniera con Appendino

Riconoscimento dei figli di due donne fin dalla nascita. La sentenza della Corte costituzionale assegna il diritto non solo a quella biologica ma anche a quella "intenzionale". Fu l'ex sindaca M5s a registrare all'anagrafe il bimbo dell'assessora Foglietta

Una sentenza storica, che segna un punto di svolta per i diritti delle famiglie omogenitoriali. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 68 depositata oggi, in cui riconosce la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca (che aveva esaminato il ricorso di una coppia della città), ha dichiarato incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (Pma) praticata all’estero. Una decisione che non solo sancisce il diritto dei bambini di avere due mamme riconosciute fin dalla nascita, ma che chiude un capitolo di battaglie legali e ideologiche, dando ragione a chi, come Torino, ha aperto la strada al riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno.

Il cuore della sentenza è chiaro: il mancato riconoscimento dello stato di figlio di entrambe le madri lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica il suo “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori”, come previsto dalla Costituzione. Inoltre, si violano i diritti del bambino a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i relativi rami familiari, garantendo così una tutela piena e immediata. La Corte ha sottolineato che l’articolo 8 della legge 40/2004, che non prevedeva il riconoscimento della madre intenzionale (colei che ha dato il consenso alla Pma insieme alla madre biologica), è incostituzionale, violando gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

Il primato torinese

A Torino, questa sentenza assume un significato peculiare. È qui, nel 2018, che l’ex sindaca Chiara Appendino, oggi vicepresidente del M5S, ha aperto una breccia, diventando la prima in Italia a registrare all’anagrafe un bambino come figlio di due madri: Niccolò Pietro, figlio di Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità, e della sua compagna di allora Micaela Ghisleni. “Abbiamo vinto! Ho pianto alla notizia”, ha scritto Foglietta su Instagram, celebrando la sentenza che dà ragione alla loro battaglia iniziata anni fa. “Tutto l’impianto su cui si fondava la nostra lotta ha avuto conferma. Da oggi i bambini di coppie di donne saranno riconosciuti come figli di entrambe le mamme, senza bisogno di ricorrere a procedure umilianti come l’adozione”.

Appendino, pioniera di questa rivoluzione, non nasconde l’emozione: “Lo diceva il buon senso, l’etica, la morale: avevamo ragione noi. E ora lo dice anche una sentenza scritta nero su bianco. Sono orgogliosa di aver contribuito, insieme al Comune di Torino, al Torino Pride, a Famiglie Arcobaleno e a Rete Lenford, ad aprire questa strada”. La ex sindaca ricorda il coraggio di quei primi riconoscimenti, quando, nonostante gli ostacoli burocratici e le circolari ministeriali, Torino ha scelto di tutelare i diritti dei minori. “Da oggi – aggiunge – nessun bambino sarà più discriminato, e nessuna mamma dovrà più combattere contro lo Stato per vedere riconosciuta la propria genitorialità”.

Il dietrofront di Lo Russo

Il percorso, però, non è stato senza intoppi. Con l’insediamento del governo Meloni, una circolare del Ministero dell’Interno del gennaio 2023 aveva imposto lo stop ai riconoscimenti anagrafici dei figli di coppie omogenitoriali, spingendo i vari sindaci, tra cui Stefano Lo Russo, successore di Appendino, a sospendere le trascrizioni. Una decisione che aveva suscitato polemiche, ma che oggi, alla luce della sentenza della Consulta, viene superata. Lo Russo, infatti, non ha esitato a fare marcia indietro: “Torino riprenderà le iscrizioni anagrafiche dei figli e delle figlie nati in Italia a seguito di Pma svolta all’estero. Questa sentenza dimostra ciò che sosteniamo da tempo: l’ordinamento deve rispondere alle domande di tutela, riconoscendo i diritti di tutte le famiglie, nell’interesse dei minori”.

La sentenza della Consulta di oggi non solo smantella la circolare del Viminale, ma pone fine a un’interpretazione legislativa, che secondo Appendino “ha negato diritti a tanti bambini per anni”. Parla di sentenza storica, l’assessore ai Diritti del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli: “Possiamo dire che oggi, finalmente, vincono i diritti. Non dimentico dolore, fatiche, disperazione – scrive sui social –. Non dimenticherò mai il senso di impotenza e ingiustizia vissuto in questi anni. Ma ora si volta pagina. La Corte ha fatto quello che il Parlamento non ha voluto fare”. E mentre la Consulta apre alla possibilità di estendere la Pma anche a nuclei familiari diversi, come le donne single, la palla passa ora al legislatore. Intanto Foglietta e le altre "doppie mamme" d'Italia possono festeggiare.