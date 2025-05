Fedriga, limite ai mandati è dato dalla volontà popolare

"L'ho detto più volte, io sono sempre favorevole quando scelgono i cittadini, dopodiché la limitazione dei mandati è data dalla volontà popolare per quanto mi riguarda". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. "Non abbiamo parlato di terzo mandato, ho portato le risultanze del Festival delle Regioni alla presidente del Consiglio", ha spiegato Fedriga, tornando sulla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Provincia di Trento: "È stata ribadita un'impugnazione di carattere tecnico. Penso che le Regioni a statuto speciale abbiano competenza esclusiva e la Corte costituzionale adesso dirà di chi è la competenza per poter legiferare, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, sull'autogoverno". Serve una legge nazionale per regolare i mandati dei governatori? "Per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario mi sembra evidente, perché - ha sottolineato il governatore - lo dice la stessa Corte costituzionale".