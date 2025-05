GIUSTIZIA

Ennesimo ribaltone su Cogefa: il Consiglio di Stato sconfessa il Tar e sospende l'interdittiva

I giudici di Palazzo Spada rilevano la plausibilità del ricorso dell'azienda di costruzioni, che rischiava di mandare a casa 1600 persone. Nessun rinvio al tribunale amministrativo: la decisione di merito è attesa per il 12 giugno

Un altro colpo di scena nella tormentata vicenda di Cogefa, il gigante delle costruzioni piemontese al centro di un’altalena giudiziaria senza fine. Con un decreto emesso oggi il Consiglio di Stato, presieduto da Rosanna De Nictolis, ha sospeso la sentenza del Tar del Piemonte che aveva confermato l’interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Torino. Una decisione che permette a Cogefa di proseguire i rapporti contrattuali in corso e partecipare alle gare già presentate, garantendo una boccata d’ossigeno per i suoi 400 dipendenti diretti e i 1.200 lavoratori dell’indotto, oltre che per i cantieri strategici come il Tenda Bis e le opere complementari alla Tav. Ma la parola fine è tutt’altro che scritta: la discussione definitiva è fissata per il 12 giugno 2025.

Un valzer di sentenze

La vicenda Cogefa è un intricato groviglio di ricorsi, sospensive e contro-sospensive, iniziato il 15 ottobre 2024, quando la Prefettura di Torino emette un’interdittiva antimafia, escludendo l’azienda dalla “white list” delle imprese autorizzate a lavorare con la pubblica amministrazione. Il provvedimento si basa sull’inchiesta “Echidna” della Dda di Torino, che ipotizza contiguità tra la famiglia Fantini, fondatrice di Cogefa, e personaggi legati alla ‘ndrangheta, come Giuseppe Pasqua, condannato negli anni ’80 e oggi indagato, e Antonio Esposito, con precedenti per usura. Sotto la lente anche i rapporti con Gian Carlo Bellavia, agli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa. Cogefa, assistita dagli avvocati Carlo Merani e Saverio Sticchi Damiani, ha subito impugnato il provvedimento, ottenendo il 21 ottobre 2024 una sospensiva d’urgenza dal presidente del Tar, Raffaele Prosperi. Il tribunale aveva allora giudicato i fatti contestati “troppo risalenti nel tempo”, riguardanti anche il fondatore Teresio Fantini, morto nel 2006, e privi di prove dirette contro gli attuali vertici. Ma il 20 novembre, in composizione collegiale, il Tar ha fatto dietrofront, confermando l’interdittiva con un’argomentazione basata su un “ragionamento induttivo” e “situazioni indiziarie”, ritenendo che l’azienda non avesse dimostrato il “fumus boni iuris” necessario per sospendere il provvedimento. L’azienda non si è arresa e ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che il 5 dicembre 2024 ha nuovamente sospeso l’interdittiva. A gennaio 2025, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sospensione, sottolineando il rafforzamento della governance societaria e l’allontanamento dei soggetti “controindicati” dalla gestione aziendale. Tuttavia, il 13 maggio 2025, il Tar ha ribadito la validità dell’interdittiva con una sentenza di merito, spingendo Cogefa a un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, culminato nel decreto odierno.

Leggi qui il decreto del Consiglio di Stato

Cantieri e lavoratori in bilico

Cogefa, con un fatturato di oltre 200 milioni di euro, è un pilastro delle grandi opere piemontesi: dal tunnel del Tenda Bis, gestito tramite il consorzio Edilmaco, alle infrastrutture complementari della Tav, fino ai viadotti sull’A32 e sulla Torino-Milano. L’interdittiva rischia di fermare cantieri cruciali, mettendo a repentaglio 1.600 posti di lavoro. L’azienda ha sempre sostenuto la propria estraneità, sottolineando che i rapporti con imprese poi colpite da interdittive risalgono a quando queste erano regolarmente iscritte nelle “white list” e che né i suoi attuali vertici né i dipendenti sono indagati. Il decreto odierno del Consiglio di Stato, che richiama l’ordinanza del 10 gennaio 2025 (n. 50), evidenzia il “periculum in mora” – il pericolo di danno grave e irreparabile – e il “fumus boni iuris”, ossia la plausibilità del ricorso di Cogefa. Tuttavia, la sospensione è limitata ai contratti in corso e alle gare già presentate, lasciando aperta la questione del futuro dell’azienda. Con l’udienza di merito fissata per il 12 giugno, dove i giudici del Consiglio di Stato dovranno esprimersi sulla veridicità dei fatti in oggetto, la telenovela sembra destinata a proseguire.