GLORIE NOSTRANE

Il 68 di Cairo, party milanese per il patron del Torino

Balla che ti passa. Festa di compleanno tra salamelecchi e litri di saliva a Villa Necchi Campiglio di via Mozart. A distanza di sicurezza dalla Mole e soprattutto dai tifosi granata. "Per la mia città farei di tutto e di più". Indovinate quale? - VIDEO

È presidente del Torino ma la festa la fa a Milano. Del resto, Urbano Cairo è piemontese “per caso”, come lui stesso ha ammesso ancora ieri ai microfoni di Un giorno da pecora rispondendo se sarebbe disposto a fare il sindaco di Milano: “Se sono pronto per una candidatura a sindaco di Milano? No, non sono pronto, io faccio l’imprenditore, è impossibile, ho 4.500 dipendenti. Io per la mia città farei di tutto di più ma bisogna rendersi conto delle proprie responsabilità, io devo pensare prima a fare il bene delle persone che lavorano con me e per me”.

Fatto sta che il patron granata Cairo Villa Necchi Campiglio di via Mozart, a Milano, come location della sua festa di compleanno. E, al tempo dei social, sono diventati virali alcune immagini del party milanese al quale hanno partecipato la squadra del Toro al gran completo e diversi volti noti del calcio come gli ex allenatori granata Ventura e De Biasi, il presidente dell’Inter Marotta e diversi procuratori, da Damiani a Busardò. “Chi è che l’ha scritta? Canzian?” chiede Cairo alla platea dopo aver ascoltato un brano scritto e composto proprio in occasione del suo 68esimo compleanno. Poi, dopo aver spento le candeline, il numero uno del club di via Viotti si è lasciato andare in un ballo sfrenato senza giacca che ha scatenato risate e applausi dei presenti. Tra tanti slurp e scappellamenti.