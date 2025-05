ECONOMIA DOMESTICA

Piemontesi attenti al portafoglio, spendono ma cercano gli sconti

Volumi in lieve crescita (+0,6%) e soci in aumento per Nova Coop, il colosso della grande distribuzione. Il presidente Dalle Rive fa il punto sui consumi e annuncia nuove tappe dell'ambizioso piano strategico: dall'energia ai carburanti

Pur continuando a fare i conti con l’inflazione e la conseguente erosione del potere d’acquisto, i consumatori piemontesi si dimostrano attenti ma non rinunciatari. A confermarlo è Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop, la cooperativa leader della grande distribuzione organizzata in Piemonte, che traccia il bilancio di un 2024 complicato ma ricco di risultati. “I piemontesi continuano a spendere, ma con una nuova consapevolezza: guardano al prezzo, cercano la convenienza, ma non sacrificano la qualità”.

Crescita e sacrifici: il bilancio 2024

Nonostante un contesto economico segnato da incertezze, Nova Coop ha chiuso il 2024 con numeri positivi: un aumento dei volumi di vendita dello 0,6% rispetto al 2023, con ricavi lordi che toccano 1 miliardo e 209,4 milioni di euro e un utile netto di 12 milioni. “Abbiamo scelto di assorbire oltre il 50% dell’inflazione, riducendo la nostra marginalità per tutelare il potere d’acquisto dei nostri soci e clienti”, sottolinea Dalle Rive. Una strategia che ha comportato un sacrificio significativo, con un incremento dei costi gestionali di 6,5 milioni di euro, legato soprattutto all’aumento delle spese energetiche e del lavoro, ma che ha evitato un tracollo dei consumi.

Per contrastare la pressione inflattiva, Nova Coop ha poi puntato forte sulle politiche promozionali, con 108 milioni di euro di sconti e offerte dedicate ai soci: “Il ricorso più frequente a promozioni mirate ha funzionato, così come il lancio di nuove linee come gli ‘Spesotti’, la nostra proposta di apertura di scala che coniuga convenienza e qualità”, racconta il presidente. Questi prodotti, pensati per rispondere alla crescente domanda di risparmio senza compromessi, hanno riscosso un buon successo, consolidando la fiducia dei consumatori.

Ma non c'è solo la solo grande distribuzione: la cooperativa piemontese si afferma anche nel settore energetico con Nova Aeg, la controllata - nata nel 2015 - che si posiziona come 14ª compagnia a livello nazionale e che incide per quasi il 50% del fatturato complessivo, con ricavi superiori al miliardo di euro. A questo si aggiunge il potenziamento della rete di distribuzione Enercoop, che include le quattro stazioni di servizio carburante a Biella, Cuneo, Pinerolo e Vercelli, le quali hanno generato ricavi superiori a 100 milioni di euro.

Il 2024 è stato anche l’anno della definizione del nuovo piano strategico 2025-2028, che Dalle Rive descrive come “un progetto ambizioso per portare nei nostri negozi un’innovazione amica del consumatore, in linea con i nostri valori e con un approccio etico”. Tra le priorità, il rafforzamento della rete commerciale, con interventi su Torino e altre località piemontesi, come il potenziamento dell’area Scalo Vallino e del Polo Tne di Beinasco, dove l’Ipercoop è stata oggetto di una recente ristrutturazione.

Attenzione ai soci e ai dipendenti

La base sociale cresce, toccando i 590 mila soci, un incremento di circa 6.700 unità rispetto al 2023. “È un segnale del consolidamento della nostra rete commerciale e del riconoscimento delle nostre iniziative sul territorio”, commenta Dalle Rive.

Nova Coop guarda anche ai suoi 4.629 dipendenti, di cui il 99% con contratti a tempo indeterminato. “Abbiamo chiesto una deroga al Consiglio di Amministrazione per continuare a sviluppare politiche premianti a favore dei lavoratori”, rivela Dalle Rive, sottolineando l’impegno della cooperativa nel valorizzare il capitale umano nonostante la complessa congiuntura economica.

In un anno segnato da incertezze, Nova Coop si conferma una realtà solida, capace di coniugare crescita commerciale e responsabilità sociale. “I piemontesi ci premiano perché vedono in noi un alleato affidabile, che non solo offre convenienza ma si impegna per il territorio e per un futuro sostenibile”, conclude Dalle Rive.