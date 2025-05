Asili nido con orario esteso gratis per le famiglie piemontesi

I Comuni piemontesi potranno estendere l'orario degli asili nido da settembre 2025 a luglio 2026, senza costi aggiuntivi per le famiglie, grazie a uno stanziamento regionale di oltre 1,4 milioni di euro. "Lavoriamo ogni giorno sapendo che supportare le famiglie significa favorire crescita e benessere - spiega la vicepresidente e assessora all'Istruzione Elena Chiorino -. Potenziare i servizi per l'infanzia vuol dire dare risposte concrete ai bisogni di mamme e papà, sostenere l'occupazione femminile, contrastare la denatalità e sostenere i sindaci affinché possano garantire il miglior servizio possibile.. "Il prolungamento degli orari nei nidi comunali è un aiuto concreto per chi ogni giorno si trova a conciliare lavoro e vita familiare", aggiunge Chiorino. I Comuni che si aggiudicheranno il bando, la cui scadenza è fissata al 12 giugno, potranno includere nell'apertura anche il sabato mattina, durante le vacanze natalizie o nei periodi di sospensione scolastica. "Dal 2021 oltre 4 milioni di euro investiti e più di 3.000 bambini coinvolti - sottolineano dall'assessorato -. Ogni anno aderiscono in media 63 Comuni per un totale di oltre 300 plessi scolastici interessati".