Sanità privata, associazione datoriale Aris critica i sindacati

"La posizione dei sindacati è comprensibile, ma sbagliano bersaglio, visto che siamo noi i primi a chiedere alle Istituzioni che non si crei una sanità di serie A e di serie B2. Così l'avvocato Giovanni Costantino, responsabile dell'ufficio giuslavoristico dell'Aris e capo della commissione contrattuale, replica alle contestazioni mosse dai sindacati a sostegno dello sciopero nazionale per il rinnovo del ccnl dei lavoratori della sanità privata e Rsa. "Per continuare ad assicurare il carattere universalistico del Ssn - ha specificato Costantino - è necessario che si dia attuazione ai principi ispiratori del d.lgs. 502/1992, creando sistemi stabili e affidabili che assicurino alle Strutture le risorse economiche per rinnovare i contratti nazionali". L'Aris "ha dimostrato un grandissimo senso di responsabilità - ha aggiunto il presidente Aris Virginio Bebber - sottoscrivendo i ccnl per il personale non medico senza reali garanzie di adeguamento delle entrate. Questo è avvenuto sia per i centri di riabilitazione che per le Rsa nel 2024 - e non 13 anni fa come si tenta di sostenere -, sia con la stipula del ccnl per l'ospedalità privata, l'8 ottobre 2020. Si dà il caso che per quest'ultimo comparto, nonostante l'impegno assunto dalla Conferenza Stato-Regioni, nell'occasione, pochissime regioni hanno effettivamente onorato la promessa di coprire il 50% degli oneri contrattuali. Quindi, pur rimanendo un risultato storico, non ha prodotto i risultati che ci si aspettava". "Si contesta la sanità accreditata perché non vuole aprire i tavoli di rinnovo dei contratti senza la sicurezza delle coperture, e per questo motivo - lamenta Costantino - si ritiene che le strutture associate non intendano assumersi le proprie responsabilità di datori di lavoro privati. Ma ci si è mai domandato a quale settore privato si chiede di incrementare i trattamenti economici senza poter modificare i prezzi applicati sul mercato di riferimento? Come si può pretendere che le strutture accreditate, operando in un regime di quasi-monocommittenza, possano sobbarcarsi ulteriori oneri senza che il proprio unico cliente, e cioè il Ssn, adegui le risorse a loro disposizione?". Senza una "modifica sistemica - conclude - sarebbe a rischio la stessa garanzia dell'universalità delle cure, nonché la sopravvivenza delle strutture".