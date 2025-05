SANITÀ

Torino buco nero del profondo rosso. "Scaricadebiti" tra Molinette e Asl

Città della Salute, azienda territoriale e Mauriziano insieme cubano oltre 300 milioni di disavanzo. Si attendono ancora alcuni consuntivi, ma non c'è da stare allegri. Picco: "Senza i costi delle aziende ospedaliere il nostro disavanzo sarebbe la metà"

Il profondo rosso della sanità piemontese sta proprio nella città che cinquant’anni giusti dopo il film, ormai associa quell’immagine più ai conti degli ospedali che alle scene girate in piazza Cln. Una trama fatta di cifre e un finale che non ha nulla da invidiare in fatto di brividi. Solo sommando il disavanzo della Città della Salute e quello dell’Asl Città di Torino, rispettivamente le più grandi entità ospedaliere e territoriali, si arriva a 300 milioni con il segno meno davanti. Sulla ripartizione dei passivi, come vedremo, c’è una discussione aperta, ma la cifra totale non cambia. E già solo quelle tre centinaia di milioni superano ampiamente la metà di quei circa 470 milioni che segnano la soglia oltre il quale il piano di rientro passa da temuto scenario a dura realtà.

Consuntivi da brivido

Al rosso torinese va poi aggiunto quello, un po’ meno intenso anche se non mancano situazioni pressoché di analoga gravità, del resto della regione. Fatte le debite proporzioni i 57 milioni dell’Asl di Alessandria o i 42 accusati dall’Asl nella piccola provincia del Verbano-Cusio-Ossola non sono certo bruscolini. Nel calderone, ancora in attesa di essere del tutto riempito con l’invio formale in Regione dei consuntivi di non poche aziende, vanno pure i 33 milioni dell’Asl Cuneo2, così come i 38 di Vercelli. Se non ci si discosterà troppo dai preconsuntivi, come attesta per esempio la chiusura a meno 9,7 milioni dell’Asl To4 rispetto ai previsti 11, il quadro resta a dir poco preoccupante.

Certo, per l’anno passato raschiando qua e là in altri capitoli e fondi il Piemonte probabilmente riuscirà a presentarsi al tavolo ministeriale di verifica con un pareggio. Che, tuttavia, nasconde un enorme disavanzo strutturale difficilmente sanabile nello stesso modo in futuro. E che a seconda dell’interpretazione in maniera più o meno puntuale della legge può assumere facilmente e fin da ora le caratteristiche per imporre al Piemonte un percorso pesantemente tutelato e rigoroso come quello durato anni e i cui strascichi di strette e tagli perdurano ancora oggi.

La voragine di Torino

Senza nulla togliere alle pesanti criticità in più di una provincia è proprio a Torino che si concentrano le situazioni più gravose. È pur vero che la maggiore concentrazione della popolazione, così come la presenza delle strutture sanitarie più grandi sono un elemento imprescindibile del raffronto. Ma altrettanto vero è che nel capoluogo si sono anche sedimentate criticità i cui numeri negativi sono lievitati negli anni.

Basta ricordare che, al netto del bilancio 2024, attualmente chiuso con 55 milioni di disavanzo e sul quale pende l’incognita della verifica chiesta e avviata dal commissario Thomas Schael, nel rosso di Città della salute vanno anche ricompresi quegli oltre 130 milioni che la Regione mette nelle casse dell’azienda, altrimenti in difficoltà anche solo a pagare gli stipendi. Non certo leggero, con i suoi 91 milioni e mezzo, il rosso dell’Asl Città di Torino, diretta da Carlo Picco.

Cifre su cui è proprio il manager, riconfermato alla guida dell’azienda sanitaria, a sollevare una questione complessa, ma che riguarda il mai del tutto risolto rapporto tra le aziende territoriale e quelle ospedaliere. In sostanza Picco mette in evidenza, dati alla mano, che "per effetto di una norma regionale introdotta nel 2022 la differenza negativa tra la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e i loro costi non ricade più come in precedenza sui bilanci delle aziende ospedaliere, ma viene ripartita proporzionalmente in quelli delle Asl cui appartengono i pazienti". Per questo meccanismo l’Asl Città di Torino si trova a veder pesare ben 49 milioni sul suo disavanzo, "soldi – spiega il direttore generale – che prima del cambiamento attuato nel 2022, sarebbero stati imputati a vari ospedali cui si sono rivolti i pazienti compresi nell’Asl torinese".

Conti in ballo

Altrettanto evidente che gran parte di quei milioni sarebbero, in realtà, da caricare proprio nei conti negativi dell’azienda di corso Bramante, e in misura minore anche su quelli del Mauriziano e di altre aziende ospedaliere. Con il risultato di dimezzare il disavanzo della “Città di Torino”, ma anche di ricalibrare sia pure in maniera più lieve quelli di altre Asl. Un sistema che starebbe mostrando più di un limite e, comunque, in qualche modo rischierebbe di travisare una corretta lettura dei bilanci di ciascuna azienda, sia che agisca sul territorio sia si tratti di un’ospedaliera.

Al di la di quel che potrebbe definirsi uno scaricadebiti, sia che finisca nel bilancio di un’azienda o di un’altra, i conti della sanità piemontese restano sempre in profondo rosso, con finale da brivido. E, purtroppo, non è un film.