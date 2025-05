Crt ripesca Quaglia

Dicono che… in Fondazione Crt non abbiano voluto dare troppo clamore ad alcune delle più importanti nomine, facendole passare come routine. E così, nel silenzio generale, si scopre che in F2i ci è finito Giovanni Quaglia, l’ex presidente defenestrato dal putsch non propriamente fortunato di Fabrizio Palenzona, che alla veneranda età di 77 anni continua a collezionare incarichi. Ritorni eccellenti anche in altre società, come quelli di Franco Amato (segretario regionale del Psi nella Prima Repubblica, ex dirigente della Regione ai tempi di Enzo Ghigo e poi consigliere di Crt), Beppe Pezzetto (ex sindaco di Cuorgnè renziano della prima ora), e di Luca Angelantoni (ghighiano e poi palenzoniano ora vicino alla presidente Anna Maria Poggi), finiti nel cda della Fondazione Sviluppo e Crescita. Buen retiro pure per Cristina Di Bari, l’esponente del sistema camerale “ricompensata” con la presidenza per la mancata nomina nel board della casa madre. Sulla Di Bari, peraltro, si allungano ombre di un potenziale conflitto di interessi visto che preside pure la Fondazione Cottino, beneficiaria di contributi della Crt.