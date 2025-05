Pozzolo: nuova udienza processo sparo di Capodanno

Nuova udienza questa mattina in tribunale a Biella per il processo a carico di Emanuele Pozzolo, in merito allo sparo avvenuto nella notte di Capodanno 2024 a Rosazza, in cui venne ferito Luca Campana. In aula, oltre alle telecamere della Rai per la trasmissione Un giorno in Pretura, sono presenti anche quelle di Report, che la scorsa settimana aveva trasmesso un servizio sulla vicenda, con una registrazione di Pozzolo durante una conversazione. Oggi sono attesi due testimoni della difesa, tra cui Salvatore Mangione, agente della Polizia penitenziaria presente alla festa. Tra i testimoni indicati anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.