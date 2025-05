Avvocati Torino protestano contro arresto collega in Turchia

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino è fra gli aderenti allo 'joint statement' lanciato a livello internazionale da un gruppo di associazioni di giuristi per protestare contro l'arresto, in Turchia lo scorso 20 maggio, dell'avvocata Ruken Gulagaci. "Questo arresto - spiegano le toghe subalpine - si colloca in un periodo di sempre più aggressiva repressione del governo turco volta a silenziare gli oppositori e coloro che, come gli avvocati, sono chiamati a difenderli. Avvocati e avvocati che danno voce e sono sentinelle dei diritti della libertà di ogni essere umano". "Il nostro Consiglio dell'Ordine - è la conclusione - non poteva rimanere immobile di fronte a quest'ultimo arresto. Siamo tutte e tutti avvocati turchi".