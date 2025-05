Malan (FdI): su nuovo trattato pandemico Italia encomiabile

"Restiamo nell'Oms ma con vecchi regolamenti" Roma, 23 mag. (askanews) - "L'Italia, e in particolare il Ministro Schillaci e il presidente Meloni, hanno fatto un lavoro encomiabile. Perché sul trattato, la cui prima stesura era inaccettabile, hanno ottenuto una serie di garanzie. La prima stesura era estremamente radicale, nel dare una serie di poteri incredibili all'Organizzazione Mondiale della Sanità". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, nel corso della trasmissione radiofonica "Giù la maschera" (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema "Nuovo trattato pandemico: cosa cambia per l'Italia?". Il trattato non è stato firmato dall'Italia. "Nella revisione molte parti sono state modificate, sono state introdotte specifiche garanzie, ma ne restano ancora molte parti ambigue. Alcune parti dicono che bisogna sostenere l'accesso alle produzioni sanitarie anche nei paesi più poveri: è tutto bellissimo, ma essendo un trattato è tutto vincolato. Se dobbiamo pensare anche alla sanità di tutti i paesi più poveri, senza nessuna garanzia che quei soldi vengano utilizzati bene, davvero andremo al di là di ogni limite", ha spiegato Malan. Malan ha ribadito che "l'Italia resta nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia è pienamente dentro questa organizzazione, ma non ha preso degli impegni che ricadrebbero sulle tasche e sulla salute degli italiani. L'Italia continua a lavorare per avere un trattato pandemico che sia ragionevole". Per il Senatore di Fratelli d'Italia nel trattato "così come è stato modificato si dice specificamente che i singoli stati devono modificare le legislazioni sulla base delle decisioni dell'OMS" e che c'è "un'intrusione nella sanità degli Stati da parte di un organismo che non ha dato dimostrazione di efficienza". Per Malan "l'Italia resta nell'Oms ma con i vecchi regolamenti".