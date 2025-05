Torino hub internazionale del tech, 12 startup portano progetti

Dodici startup altamente innovative hanno presentato i loro progetti davanti a investitori, executive e partner, a conclusione del percorso di accelerazione Techstars alle Ogr Torino. Le imprese sono state protagoniste del Demo Day della sesta edizione del programma di accelerazione Techstars Transformative World Torino. Le soluzioni proposte spaziano dall'Intelligenza Artificiale al Deep Tech, dal Future of Work alla robotica, fino a innovazioni per la salute, la creatività e l'ambiente, in linea con le traiettorie Esg, Net-Zero e Circular Economy che guidano la tesi di investimento del programma. Con sei edizioni all'attivo, il programma, sostenuto da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, ha generato oltre 130 milioni di dollari di investimenti nelle start up accelerate, più di 600 nuovi posti di lavoro, oltre 80 accordi contrattuali di Proof of Concept con imprese italiane, 3 exit di successo. "Intesa Sanpaolo ha colto con lungimiranza la sfida dell'innovazione come leva strategica per la competitività e la sostenibilità, creando oltre 10 anni fa una società dedicata all'interno del gruppo" afferma Paola Angeletti, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Il programma Techstars rappresenta un tassello fondamentale della strategia promossa dalla nostra Fondazione per posizionare Torino sulla mappa mondiale degli ecosistemi dell'innovazione" sottolinea Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. "In questi sei anni Techstars si è affermato come un autentico volano di innovazione, rafforzando la vocazione internazionale di Torino come città dell'imprenditorialità ad alto impatto e della ricerca tecnologica" aggiunge Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt.