Quattro anni da incidente Mottarone, "ferita ancora aperta"

Nel giorno del quarto anniversario della tragedia della funivia del Mottarone, nel quale il 23 maggio del 2021 morirono 14 persone, nel piazzale di arrivo dell'impianto di risalita è stata celebrata una messa in ricordo delle vittime. "Resta un momento delicato, restano ferite aperte che forse non cicatrizzeranno mai" ha detto don Gianluca Villa, parroco di Stresa, che nella omelia ha sottolineato che "questa storia sembra non aver insegnato nulla" e ribadito "in modo chiaro, forte e deciso che non è stata una fatalità, ma un incidente dovuto a gravi irresponsabilità". Nel confidare che "la giustizia umana faccia giustizia su queste ferite", don Villa ha espresso un augurio per il futuro: "Mi piacerebbe, se questo luogo dovesse tornare a funzionare, che non venga più utilizzato il termine funivia, ma Skyway Mottarone. Sarebbe una carezza e un modo per dire che le persone che qui hanno perso la vita oggi sono in cielo". Al termine della messa, il parroco di Stresa ha ricordato i nomi delle 14 vittime, "perché non siamo numeri né scontrini", e del giornalista morto pochi giorni dopo l'incidente, mentre si trovava al Mottarone per lavoro.