Processo Pozzolo, Delmastro non si presenta in Tribunale

Il sottosegretario meloniano avrebbe dovuto essere ascoltato come testimone nel procedimento a carico dell'ex sodale di partito. Afferma di non aver ricevuto la citazione. Era o no presente quando partì il colpo di pistola nella notte di Capodanno del 2024?

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non si è presentato all’udienza sul “caso Pozzolo” in Afferma di non aver ricevuto la notifica di comparizione così oggi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non è stato ascoltato come testimone nel processo a carico dell’ex sodale di partito Emanuele Pozzolo, in relazione allo sparo di Capodanno 2024 a Rosazza. All’apertura dell’udienza, la giudice Cristina Moser ha comunicato alle parti che Delmastro, citato dalla difesa, non comparirà perché non raggiunto dalla notifica, cosa contestata dall’avvocato della difesa Andrea Corsaro, il quale ha presentato la citazione che, secondo lui, sarebbe stata ritirata da Delmastro il 9 maggio. Sarà comunque sentito in una delle prossime udienze, probabilmente il 30 maggio. Uno dei punti chiave, già emerso nella prima udienza, riguarda la sua presenza nel salone al momento dello sparo. Alcune versioni iniziali indicavano che fosse invece all’esterno, poi le dichiarazioni di Pozzolo, “carpite” dalla trasmissione televisiva Report, hanno rimesso in dubbio l’assenza del politico biellese nel locale in cui è avvenuto l’incidente in cui fu ferito Luca Campana, il genero del capo scorta di Delmastro.

“Dov’era Andrea Delmastro al momento dello sparo?”. È il quesito che la difesa di Pozzolo vuole affrontare nel processo in corso al tribunale di Biella. Le contestazioni rimaste in piedi che vengono mosse all’ormai ex deputato di FdI sono relative al porto illegale di arma da collezione e all’utilizzo di proiettili a espansione. Uno dei punti su cui si era insistito anche nella prima udienza era la presenza del sottosegretario nel salone al momento dello sparo. Tra i testimoni è stato sentito l’ispettore della questura che ha parlato della licenza delle armi da collezione. Si è poi passati ad ascoltare il primo teste della difesa, Francesco Rota che accompagnò la sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro, a casa a Biella subito dopo la mezzanotte. Ascoltato poi Salvatore Mangione della polizia penitenziaria e attuale caposcorta di Delmastro. Quella notte c'era anche lui e si trovava in cucina, quindi in un’altra stanza.

Le contestazioni che vengono mosse all’ormai ex deputato di FdI sono relative al porto illegale di arma da collezione e all’utilizzo di proiettili a espansione. Quella notte il colpo, partito da un mini revolver, ha ferito a una gamba Campana, genero di Pablo Morello, all’epoca capo della scorta del sottosegretario Delmastro. “Il fango doveva cadere solo su di me”, ha affermato il deputato a Report, aggiungendo un dettaglio inedito: “Delmastro era nella stanza dello sparo”. Una dichiarazione che smentirebbe dunque apertamente la versione ufficiale fornita dal sottosegretario fino a questo momento. “Sul caso Delmastro, abbiamo raccolto la testimonianza di Pozzolo che ha smentito tutte le versioni fino ad oggi esistenti dicendo che Delmastro era presente al momento dello sparo – ha spiegato il giornalista a Otto e mezzo su La7 –. Ha detto anche che è stato costretto al silenzio dal partito e che la responsabilità di questo incidente di percorso è ricaduta su di lui. Secondo Pozzolo a sparare sarebbe stato l’allora caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, oggi in pensione, che però nega. Nonostante fossero presenti pubblici ufficiali e uomini delle istituzioni, non sapremo mai cosa è successo quella sera, neanche da un punto di vista giudiziario”.

Non c’è comunque nessun dubbio sulla matrice dell’episodio: si trattò di un incidente di natura colposa. Pozzolo aveva atteso la mezzanotte in famiglia nella casa di Campiglia Cervo, a pochi chilometri da Rosazza. Poi aveva raggiunto la Pro Loco per riunirsi con i partecipanti a una festa cui avevano preso parte amici, simpatizzanti ed esponenti locali del partito. Il cenone era ormai terminato e la maggior parte degli ospiti si stava preparando a rincasare. Al momento dello scoppio, è stato finora affermato, Delmastro era fuori dal locale: stava caricando in auto la propria parte di pietanze avanzate, approfittando per fare qualche boccata di sigaretta.

Il deputato spiegò di avere la pistola perché in possesso di regolare porto d’armi. Secondo la procura di Biella, però, era un oggetto da detenere solo “in regime di collezione”. Nei confronti di Pozzolo, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per tre reati contestati: lesioni personali colpose ai danni di Campana, accensione ed esplosioni pericolose, omessa custodia di armi. Per questi ultimi due reati, Pozzolo aveva chiesto e ottenuto l’oblazione. Dovrà quindi rispondere di porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra.