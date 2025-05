Presidente provincia di Cuneo, coi tagli impossibile asfaltare

I tagli alle province previsti dal ministero delle Infrastrutture mettono a rischio tutti gli interventi stradali nella Granda, compresi quelli necessari ad assicurare il passaggio della Vuelta 2025 da Alba a Limone Piemonte. Lo annuncia il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, indirizzando insieme al vice Massimo Antoniotti un appello ai rappresentanti eletti in parlamento e in Regione: "Questo taglio, - fanno sapere i vertici provinciali - pari al 70% delle risorse assegnate, ci renderà pressoché impossibile qualsivoglia intervento nell'ambito della sicurezza stradale, con particolare riferimento alle bitumature". Da poco sono stati firmati gli atti che individuavano i primi interventi del 2025, con un investimento pari a circa 1,7 milioni per ognuno dei quattro reparti provinciali. Alla Regione in particolare si fa presente di non poter garantire "anche le bitumature, già concordate con la struttura regionale, previste per il passaggio della Vuelta nei mesi estivi del 2025". La tappa Alba-Limone del giro ciclistico di Spagna è in programma il 24 agosto, su 157 chilometri. "Non è una questione di destra, di sinistra o di centro e facciamo affidamento sui rappresentanti eletti in ogni formazione perché sappiamo che la loro sensibilità va al di là dei partiti", concludono Robaldo e Antoniotti.