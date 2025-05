Delegazione uzbeka a Torino per collaborazioni economiche

Collaborazione industriale, formazione congiunta e nuove opportunità per le imprese piemontesi: sono i temi al centro della visita a Torino di una delegazione uzbeka, accolta oggi dal sindaco Stefano Lo Russo a Palazzo Civico. L'iniziativa segue la missione istituzionale svolta a gennaio a Tashkent, e coinvolge rappresentanti del governo uzbeko e della UzAuto Motors, principale casa automobilistica nazionale, insieme al Turin Polytechnic University di Tashkent. "Torino - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - in questi ultimi anni ha rafforzato la sua credibilità internazionale, alimentata da un lavoro sistemico e sinergico che ha visto istituzioni, università, imprese, mondo del commercio e della cultura agire secondo una traiettoria condivisa. La recente missione a Tashkent in Uzbekistan è stata l'occasione per promuovere, insieme con gli altri attori istituzionali coinvolti, un territorio in cui le idee trovano spazio per diventare impresa, per tessere nuove alleanze strategiche. Questa visita rafforza i legami che abbiamo stretto dimostrando come l'attrattività della nostra città sia forte nella misura in cui si lavora insieme per obiettivi di crescita condivisi". Successivamente si svolto all'Unione Industriali Torino un Forum con oltre cento partecipanti da tutto il Piemonte e dalla Valle d'Aosta e il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, nel corso del quale la delegazione uzbeka ha rappresentato le opportunità di business per le imprese piemontesi e torinesi. Introducendo i lavori, Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino, ha dato il benvenuto alla delegazione di UzAuto, "che abbiamo incontrato a fine gennaio in Uzbekistan con una missione di sistema. Il primo incontro è servito per conoscerci. Oggi vogliamo approfondire ed esplorare concretamente le possibilità di collaborazione industriale".