PERSONALE POLITICO

Maschio, ultracinquantenne, senza laurea: ecco la carta d'identità dei sindaci italiani

La politica locale resta un affare per uomini maturi. Secondo una ricerca, le sindache sono solo il 15%. E solo 84 primi cittadini hanno meno di 30 anni, mentre quelli di età compresa tra 31 e 40 anni sono 681. Piemonte nella media nazionale

La politica locale? Roba da uomini over 50, meglio se senza pergamena universitaria. È il ritratto, impietoso ma reale, che emerge dall’ultima analisi del Centro Studi Enti Locali, che ha passato al setaccio i dati della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno. Altro che rinnovamento: i sindaci italiani sono in gran parte maschi, tra i 51 e i 70 anni, e più della metà non ha una laurea. Le donne? Una misera fettina, appena il 15%. E i giovani? Quasi un miraggio, con gli under 40 che arrancano al 10%.

La tornata amministrativa 2025, partita con i 4 comuni friulani al voto il 13 e 14 aprile e destinata a chiudersi il 9 giugno, mette in palio solo 473 fasce tricolori, di cui appena 76 per Comuni sopra i 15mila abitanti. Ma il dato che salta all’occhio è un altro: la politica locale resta un fortino per “maturi”. I sindaci under 40 sono solo il 10%, con appena 84 under 30 e 681 tra i 31 e i 40 anni. Il Nord si difende con un 11% di giovani primi cittadini, il Centro è al 10%, mentre Sud e Isole si fermano all’8%. L’Emilia-Romagna svetta con un 17% di sindaci under 40, seguita da Basilicata (15%) e Veneto (12%). In fondo alla classifica, Liguria (4%) e Campania (6%) sono il regno dei “veterani”. Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia (7%), Sardegna (8%), Friuli-Venezia Giulia, Marche, Trentino-Alto Adige e Umbria (9%) non brillano. Piemonte, Toscana e Calabria si piazzano nella media nazionale (10%), mentre Lazio, Lombardia e Valle d’Aosta fanno un passetto avanti con l’11%.

Ma il vero zoccolo duro della politica locale è la fascia 51-70 anni, che copre il 56% dei sindaci, in crescita rispetto al 54,2% del 2023. E i “veteranissimi” over 70? Passati dall’8,8% al 10% in due anni. Altro che ricambio generazionale.

Sul fronte donne, il quadro è altrettanto desolante. Le sindache sono ferme al 15%, stesso dato del 2023. Tradotto: l’85% dei Comuni è guidato da uomini. Il Nord prova a fare la parte del progressista con il 18% di prime cittadine, seguito dal Centro (16%) e dal Sud, che crolla al 10%. Emilia-Romagna e Valle d’Aosta si distinguono con il 23% di sindache, seguite da Toscana (21%) e Friuli-Venezia Giulia (20%). In coda, Sicilia e Campania arrancano al 7%.

E l’istruzione? Qui si tocca un altro nervo scoperto. Solo il 49% dei sindaci ha una laurea, un miglioramento rispetto al 42,4% del 2023, ma pur sempre un dato che lascia basiti: più di un primo cittadino su due governa senza un titolo universitario. Le sindache, va detto, fanno meglio (61% laureate) rispetto ai colleghi maschi (53%). Ma i “superstudiosi” con specializzazioni post-laurea? Una rarità, appena l’1%.

Insomma, la governance locale italiana è uno specchio che riflette un mondo politico ancora troppo maschile, anziano e poco istruito. Con le amministrative alle porte, la sfida è chiara: aprire le porte a giovani e donne. Ma, a guardare i numeri, la strada sembra ancora lunga. E in salita.