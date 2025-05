BANCHI DI NEBBIA

Ma è una scuola o Fight Club? Professori pungiball a Torino

Ennesimo episodio di violenza all'istituto professionale Zerboni. Un docente, che già ad aprile era finito in ospedale, è stato schiaffeggiato da uno studente. Rabbia degli insegnanti: "Situazione insostenibile, pronti allo sciopero"

La scuola si trasforma ancora in un ring. Questa mattina, intorno alle 10.30, l’Istituto superiore “Romolo Zerboni” di via della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato teatro di un nuovo episodio di violenza. Un docente è stato aggredito con uno schiaffo da uno studente dopo essere stato invitato ad allontanarsi, insieme a un compagno, dagli spogliatoi della palestra. finendo in ospedale dopo l’intervento di un’ambulanza. I due studenti, che hanno anche insultato e minacciato l'insegnante, sono stati subito denunciati. A rendere la situazione ancora più grave, quasi in contemporanea, un altro studente ha innescato una fiammata al primo piano della scuola, usando una bomboletta di deodorante spray e un accendino. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre il corpo docente, esasperato, minaccia uno sciopero.

Non è la prima volta che il professore aggredito finisce nel mirino. A fine aprile, lo stesso insegnante, insieme a una collega, era stato vittima di un altro episodio violento: un minorenne, già sospeso, lo aveva picchiato, mandandolo al pronto soccorso. Le immagini di quell’aggressione, ripresa dalle telecamere interne, avevano portato a una denuncia, ma la spirale di violenza sembra non fermarsi. “La situazione è insostenibile”, tuona Roberto Cermignani, docente e Rsu Snals, noto a Torino per essere stato eletto in passato consigliere provinciale tra le fila dell'Italia dei Valori per poi passare alla Lega, con cui è stato eletto consigliere della circoscrizione 3. “Gli insegnanti e i lavoratori mi chiedono di organizzare uno sciopero con presidio davanti alla Prefettura. Le misure annunciate dal ministro Valditara sono troppo morbide e, soprattutto, non vengono applicate”.

La scuola, situata alla periferia nord di Torino, sembra diventata un campo di battaglia, con gli insegnanti lasciati soli a gestire un clima sempre più fuori controllo e la protesta del corpo docente è ormai alle porte. “Non possiamo più accettare di lavorare in queste condizioni”, aggiunge Cermignani. La domanda che i docenti e non solo si fanno è una sola: quanto ancora dovrà peggiorare la situazione prima che si intervenga davvero? Intanto, lo “Zerboni” resta sotto i riflettori, ma per i motivi sbagliati.