Molinette "taglia" 1500 dipendenti. Regina Margherita fuori nel 2026

Nel piano 2026-27 di corso Bramante spariscono personale e strutture del pediatrico e del 118. Valle (Pd): "Sul Parco della Salute si va avanti nel buio? La giunta faccia chiarezza". L'assessore Riboldi: "Non nascondiamo nulla". L'incognita Sant'Anna

Una riduzione di 1.486 dipendenti e 14 strutture complesse in vista per la Città della Salute. Anche se appare più corretto parlare di trasferimenti. Già, perché quel taglio di organico e di primariati, ma anche di strutture amministrative, che sarà attuato dal gennaio del prossimo anno è strettamente legato allo scorporo del Regina Margherita dall’azienda di corso Bramante.

Così come al passaggio ad Azienda Sanitaria Zero del personale dell’Emergenza 118 attualmente fornito dalla stessa Città della Salute. In quest’ultimo caso il trasferimento era previsto entro la fine del mese in corso, ma nei giorni scorsi il direttore della super Asl, Adriano Leli ha prorogato al 31 dicembre le convenzioni con le aziende ospedaliere che forniscono il personale per le ambulanze e le centrali operative. “Sono in corso valutazioni sul modello di gestione del sistema delle emergenze da adottare", la motivazione che non nasconde come, al di là di ripetuti annunci, si continuino a segnare ritardi in un settore cruciale dove, tra l’altro, ormai da mesi si attende il nuovo responsabile e alcune centrali siano senza direttore o in procinto di vedere vacante quel posto.

Pd all'attacco: si procede al buio

Sulla questione interviene il vicepresidente della commissione Sanità di Palazzo Lascaris, Daniele Valle. Il consigliere regionale del Pd chiede, tra l’altro, se “si può supporre che questa diminuzione importante risponda al trasferimento di personale e strutture alla costituenda azienda Regina Margherita. Forse – osserva – occorreva l'arrivo del commissario per rispettare una legge istitutiva di cui il centrodestra ha fatto una bandiera? Sono numeri che includono anche il Sant'Anna?”. Per Valle “è tempo che la giunta regionale esprima con chiarezza i propri intendimenti su Parco della Salute, Regina Margherita e Sant’Anna”.

La replica di Riboldi e Schael

“Non nascondiamo nulla”, replica piccato Riboldi. “Vogliamo semplicemente avere in mano le diverse ipotesi per poter prendere la scelta migliore. Ricordo infine al consigliere Valle che per conoscere il nostro modus operandi deve prendere la delibera 1/600 del 2014 approvata dalla sinistra e che diede il via al depauperamento della sanità piemontese, e lo ribalti. Così facendo saprà come avere meno preoccupazioni lui e soprattutto i cittadini”.

A rispondere al Pd sono pure il vertice della Città della Salute e il commissario del Regina Margherita. “Tutti gli strumenti di programmazione regionali vengono rispettati negli atti di competenza della Città della Salute e della Scienza”, la risposta di Schael agli interrogativi posti da Valle. “Perciò – aggiunge – sia il bilancio di previsione 2025 che il fabbisogno di personale 2025-2027 recepiscono lo scorporo del Regina Margherita da gennaio 2026 il passaggio del 112 e del 118 ad Azienda Zero”. Il manager spiega che si sta “occupando, con il commissario Messori Ioli su dove collocare il Regina Margherita all’interno del nuovo Parco della Salute e contestualmente sono coinvolto nello studio di fattibilità sull’eventuale accorpamento del Sant’Anna con lo stesso Regina Margherita”.

I nodi Sant'Anna e Regina Margherita

Parole da leggere in controluce quelle di Schael. Non è un mistero che, a fronte ai ripetuti balletti della gestione politica della sanità su come procedere rispetto alla separazione o meno del Sant’Anna dal Regina Margherita e dalla loro collocazione o meno all’interno del futuro Parco della Salute, il manager tedesco non nasconda il suo pensiero in merito. Per Schael il Sant’Anna dovrebbe rimanere all’interno della Città della Salute, sia amministrativamente sia fisicamente. Ma il commissario sa e non dimentica ogni volta di ricordarlo che questa è una scelta della politica.

"Si sta lavorando sullo scorporo dell’Oirm in sinergia con la direzione della Città della Salute e quella della Sanità regionale, con l’obiettivo di giungere al distacco nel gennaio 2026” ricorda Messori Ioli. Sulla separazione del Regina Margherita, i cui tempi anche in questo caso si allunganoi, anche il direttore amministrativo di corso Bramante Giampaolo Grippa. “Nel Piano triennale del fabbisogno l’azienda assume per le sostituzioni del turn-over il personale entro i limiti di spesa autorizzati dalla Regione Piemonte. Nello stesso piano non è previsto per il 2026 il personale ceduto al 118 e al Regina Margherita”. Del Sant’Anna, come si vede, non c’è alcun cenno. Almeno per ora.