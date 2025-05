Cirio alla guida dei lavori delle Regioni Ue sull'IA

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, guiderà ancora i lavori del Comitato europeo delle Regioni sull'intelligenza artificiale. La commissione politica economica (Econ) dell'Istituzione Ue che rappresenta i territori ha assegnato a Cirio la responsabilità di un parere dedicato all'AI Continent Action Plan presentato dalla Commissione europea ad aprile, che finirà al voto della plenaria a dicembre. "L'intelligenza artificiale è un elemento straordinario per l'evoluzione della nostra società, per le imprese, per il lavoro ma anche per le pubbliche amministrazioni", ha sottolineato il governatore piemontese, già relatore nei mesi scorsi di un parere su intelligenza artificiale applicato alla pubblica amministrazione. "Oggi questo parere è più ampio perché ha questo aspetto, ma affida al Comitato delle Regioni la stesura di un'opinione da trasmettere alla Commissione europea che dovrà prendere posizioni importanti sul tema dell'intelligenza artificiale", ha spiegato. Consapevole "che è un tema che va visto con grande equilibrio perché non dobbiamo rinunciare al progresso, alla tecnologia, anzi dobbiamo essere aperti alle grandi opportunità che questa ci dà ma sempre con equilibrio e sempre ricordando che l'interruttore dell'intelligenza artificiale deve stare saldamente nelle mani dell'essere umano", ha aggiunto.