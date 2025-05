Torino, rete No Cpr ricorda giovane suicida nel 2021

Mazzi di fiori e un minuto di silenzio per ricordare Moussa Balde, il giovane originario della Guinea che si tolse la vita nel Cpr di Torino, a quattro anni dalla morte. Poi una salva di applausi e lo slogan "Basta Lager" declamato ad alta voce per far giungere un segnale di solidarietà ai trattenuti. E' la manifestazione della Rete No Cpr che si è svolta oggi a Torino in corso Brunelleschi, con alcune decine di dimostranti, davanti all'ingresso del Centro. "Ricordiamo ai ragazzi chiusi entro queste mura - ha detto una speaker - che al di fuori ci sono persone che si battono perché queste strutture non esistano più". Al presidio erano presenti bandiere e simboli di Acli, Anpi, Europa Radicale, Associazione Adelaide Aglietta, Spi-Cgil. "Noi - ha spiegato Federico Raia, segretario torinese dei giovani del Pd - stiamo lavorando per fare in modo che i Cpr chiudano. E' disumano rinchiudere una persona in un Centro come questo solo perché arriva da un altro Paese". Durante il presidio è stato ricordato anche Hanid Bodoui, il 42enne di origini marocchine che si è tolto la vita nel carcere delle Vallette lo scorso 19 maggio poche ore prima di essere portato in tribunale per l'udienza di convalida del suo arresto. L'uomo era stato anche rinchiuso per oltre un mese nel Cpr in Albania prima che i suoi legali riuscissero a farlo tornare a Torino. "Era un uomo con delle fragilità - ha osservato Cecilia Moltoni, del Gruppo Abele - e in condizioni emotive difficili. Era stato portato in carcere dagli stessi agenti che aveva chiamato dopo avere denunciato di essere stato vittima di un furto. Non possiamo neanche immaginare il baratro di disperazione in cui era caduto. L'ingiustizia che ha subito è stata più grande del suo desiderio di vivere". Per la morte di Balde è in corso un processo in tribunale con due imputati per la mancata sorveglianza sanitaria. Sul caso di Bodoui la procura ha aperto un fascicolo - senza indagati - per istituzione al suicidio. Ieri è stata eseguita l'autopsia.