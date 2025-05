PALAZZO CIVICO

"Lo Russo è debole, Torino ora contendibile": il centrodestra pregusta il colpaccio

Un sindaco privo di empatia, la scarsa sintonia con la città, l'onda lunga nazionale. Comba, segretario piemontese di Fratelli d'Italia, crede nella vittoria: "I cittadini hanno imparato a conoscerci, vogliamo portare la concretezza del governo Meloni"

Mancano ancora due anni alle elezioni comunali, che molto probabilmente coincideranno con le Politiche, ma le manovre che porteranno al nuovo sindaco di Torino sono già in corso, da una parte e dall’altra. Se il sindaco uscente Stefano Lo Russo prova a blindare la rielezione pescando (anche) dalla società civile e lanciando l’Alleanza per Torino, il centrodestra batte il tasto sul primato della politica, memore forse della non eccelsa prova nel 2021 con Paolo Damilano. Punta a espugnare la città sull’onda del governo di Giorgia Meloni. Secondo Fabrizio Comba, parlamentare e segretario regionale di Fratelli d’Italia, i tempi sono maturi per un’affermazione della coalizione, che non è mai riuscita nella sua storia a conquistare Palazzo Civico. Ma l’insofferenza dei cittadini e la debolezza di Lo Russo potrebbero cambiare statistiche e pronostici.

Onorevole Comba, a Torino ritenete davvero di poter vincere nel 2027?

«Assolutamente sì, il centrodestra ha tutte le carte in regola per riuscirci. Negli anni abbiamo formato un gruppo di amministratori validi, in grado di comprendere le esigenze dei cittadini e agire concretamente per migliorare le loro vite. Con una sinistra sempre più arroccata, a Torino come altrove, nei quartieri bene e di confort, siamo noi a portare le istanze di chi in periferia si barrica in casa fin dal pomeriggio per la paura, di chi ogni mattina deve sollevare la saracinesca della sua attività. E ci facciamo sentire, organizzando presidi a manifestazioni, anche correndo il rischio di essere aggrediti, come purtroppo spesso accade. Mai come oggi, a livello nazionale e locale, il centrosinistra, che sia il Pd o il campo largo (che io definirei più camposanto) ha poche idee ma confuse: non si può parlare solo di diritti, servono iniziative concrete per la gente comune. Torino non è solo Piazza San Carlo e il suo circondario, la giunta Lo Russo sembra esserselo dimenticato».

Il centrodestra però qui non ha mai vinto, perché stavolta dovrebbe essere diverso?

«Perché la gente è sempre più stanca di votare per chi non li rappresenta: nei decenni i torinesi hanno sviluppato una sorta di sindrome di Stoccolma, accettando una felice decrescita che ha visto la città perdere sempre più terreno rispetto a Milano, diretta conseguenza di una visione miope da parte della classe dirigente cittadina. Vedevano con timore chiunque proponesse una visione alternativa, preferendo mantenere lo status quo. Ma adesso quel mosaico si sta smontando, e chi fino a poco fa ci guardava con sospetto ora vede i frutti del nostro lavoro. Torino ha tutto per essere una città all’avanguardia, possiede da sempre uno spirito innovativo, nei settori più svariati: dall’industria automobilistica alle banche, dall’aerospazio al settore assicurativo. Molto di questo patrimonio è andato perduto negli anni, anche a causa delle scelte dei governi di centrosinistra, che hanno svenduto i gioielli di famiglia. Per noi, a Torino come a Roma, l’interesse nazionale è al primo posto: per questo motivo il governo Meloni continua ad aumentare i consensi a due anni e mezzo dall’insediamento: la credibilità internazionale del nostro Paese è cresciuta, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici mentre l’occupazione femminile è a livelli record. Le persone sanno chi siamo e apprezzano il nostro lavoro, e gli abitanti di Torino non fanno certo eccezione. I tempi sono maturi, è il frutto di un lavoro che arriva da lontano: siamo partiti dall’1,9% e ora siamo il primo partito, come una roccia sezionata che si sedimenta abbiamo avuto una crescita lenta ma costante, chi invece ha avuto un boom improvviso è crollato altrettanto rapidamente, pensi ai 5 Stelle».

Anche i 5 stelle nel 2016 promettevano di cambiare la città.

«Quella dei 5 Stelle è stata una vittoria nata cavalcando il malcontento e l’insofferenza, ma senza una vera e propria proposta di cambiamento. Molti di loro non avevano lavorato un solo giorno in vita loro, non sapevano nemmeno cosa significasse pagare una bolletta, era chiaro che sarebbero andati a sbattere: come puoi pretendere di amministrare una città se non amministri nemmeno la tua vita? Noi abbiamo gente che viene dal mondo reale: professionisti, imprenditori, artigiani, commercianti, operai. Persone che conoscono i problemi, vivendoli ogni giorno sulla loro pelle. E poi abbiamo l’esempio di quanto succede a Roma: perché non proviamo a replicare su base territoriale quello che stiamo facendo a livello nazionale? Sarebbe un bel vantaggio avere governo nazionale, amministrazione regionale e giunta comunale dello stesso colore: tre teste che ragionano con la stessa testa e vanno in una direzione comune».

Qual è il suo giudizio sull’amministrazione Lo Russo?

«Il lavoro di questa giunta è sotto gli occhi di tutti: è evidente lo scollamento con la cittadinanza e l’abbandono dei quartieri periferici, dove gli abitanti sono ostaggio dell’insicurezza e del degrado. Io sono a Mirafiori, e sembra di stare in Amazzonia da quanto sono alte le erbacce: è solo un segnale di quanto questa città sia tenuta malissimo. Oltre a garantirle il futuro del lavoro, puntando oltre che sul rilancio dell’automotive su realtà innovative come aerospazio e intelligenza artificiale, che crescono anche grazie all’impegno del governo, dobbiamo restituirle legalità e sicurezza: si è creata una stortura per cui se c’è in giro una pattuglia della polizia o una camionetta dell’esercito è un indice di preoccupazione, io al contrario mi preoccupo se non ne vedo».

Quindi considera l’attuale sindaco un candidato debole?

«Lo considero un sindaco completamente assente dal tessuto cittadino, anche rispetto ai suoi predecessori. Non lo vedi praticamente mai in mezzo alla gente, e non c’è cosa più bella per un politico che ricevere legittimazione dalla propria comunità. Sarà per quello che ha rispolverato Castellani, che al contrario una certa legittimazione popolare se l’era guadagnata. Ma è un’operazione che guarda al passato, noi pensiamo al futuro. Per questo siamo convinti di poterlo battere nel 2027. E non credo che il fatto di essere il sindaco uscente sia un vantaggio, anzi: guardi cos’è successo a Fassino».

Avete già in mente il tipo di candidato ideale? Sarà nuovamente un civico?

«Ci sono diverse figure della società civile pronte a impegnarsi, ma voglio dire una cosa: Fratelli d’Italia ha un’ottima classe dirigente che è pronta a governare la città, tanti giovani che si sono formati all’interno del partito e ora lavorano nelle amministrazioni. Oggi siamo attrattivi, non abbiamo bisogno di affidarci a figure trasversali. Poi non dobbiamo vedere Torino come una fortezza rossa impossibile da espugnare: oltre alla sconfitta di Fassino nel 2016, già nel 1997 Raffaele Costa perse al ballottaggio contro Castellani per soli 1900 voti, dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno. Oggi possiamo farcela, e il nome lo decideremo insieme ai nostri alleati, che badi bene, devono essere in salute: non abbiamo alcun interesse a indebolire Lega e Forza Italia, ma al contrario è allargando ulteriormente il perimetro ai moderati e a tutti i delusi del centrosinistra che si vince, non con i vasi comunicanti all’interno della stessa coalizione».

La riforma elettorale avviata in Parlamento, che prevedere l’abolizione del ballottaggio qualora un candidato superi il 40%, insieme all’apparentamento con le politiche, può aiutare il centrodestra?

«Questi sono tecnicismi che impattano relativamente, e in ogni caso è presto per parlarne, non essendo ancora deciso nulla. Posso solo dire che la proposta di abbassamento della soglia al 40% la condivido in pieno, ritengo che sia utile non al centrodestra, ma a tutti, perché concentrando il momento del voto in una sola tornata si evita la dispersione dell’elettorato al secondo turno e di conseguenza il vincitore ottiene una legittimazione popolare maggiore. Non è una riforma pensata per favorire noi oggi, ma per aiutare chi dovrà governare domani».