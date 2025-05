O. Napoli (Az), perplessi su sostenibilità sanità piemontese

Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione e vicepresidente Anci, esprime perplessità "in merito alla gestione della spesa sanitaria in Piemonte, alla luce di decisioni contrastanti tra le direttive di Azienda Zero e le scelte gestionali di Città della salute". "Da un lato - sottolinea Napoli - il direttore generale di Azienda Zero, Sottile, ha chiesto a tutte le Aziende sanitarie locali e ospedaliere piemontesi di rivedere i bilanci previsionali, ribadendo il vincolo inderogabile del pareggio di bilancio e l'obbligo di contenere la spesa entro limiti stringenti. Dall'altro, il direttore generale della Città della salute, Schael, ha disposto il blocco delle visite in intramoenia allargata, imponendo che tali attività siano svolte esclusivamente all'interno delle strutture della Città della Salute. Una scelta che desta forti preoccupazioni: la decisione comporterà un inevitabile incremento dei costi di gestione, tra potenziamento di servizi amministrativi e sanitari, adeguamento logistico e spese operative. Il tutto senza un corrispondente aumento delle entrate, poiché l'attuale regime allargato consente alla struttura pubblica di ricevere una percentuale sulle prestazioni erogate dai medici, senza sostenerne direttamente i costi". "Senza adeguati investimenti - sottolinea - a farne le spese sarà l'utenza, già gravata da lunghe liste di attesa, che rischia di essere costretta a rivolgersi alla sanità privata. Non si può escludere che dietro questa manovra si nasconda una strategia per spingere i medici verso il regime di extramoenia - svolgendo cioè attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche - con l'obiettivo implicito di ridurre la spesa sanitaria pubblica. Una scelta, questa - rimarca - che solleva interrogativi sulla reale sostenibilità economica e funzionale del sistema sanitario piemontese, oltre che sul rispetto del ruolo dei professionisti e del diritto dei cittadini a un'assistenza efficiente e accessibile".