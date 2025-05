AMMINISTRATIVE

Faro sulla sfida della Lanterna,

9 Comuni al voto in Piemonte

Weekend ai seggi per 117 città in tutta Italia. Occhi puntati su Genova dove il centrodestra rischia grosso. Piccoli centri tra le province di Cuneo, Novara, Alessandria e Torino. Il caso di Malvicino, nell’Acquese: 6 aspiranti sindaci per 79 elettori

Si torna alle urne domenica 25 e lunedì 26 per il primo turno delle amministrative in 117 comuni in tutta Italia, 31 superiori ai 15.000 abitanti (di cui 4 capoluogo: Genova, Ravenna, Taranto e Matera) e 86 pari o inferiori ai 15.000 abitanti. A questi vanno aggiunto i 9 comuni al voto in Sicilia, tutti commissariati (Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Tremestieri Etneo). In Piemonte riguarda solo 9 Comuni, tutti sotto i 15mila abitanti. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I ballottaggi sono in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno insieme ai referendum.

Il duello della Lanterna

I capoluoghi sono quelli con più riflettori puntati ma anche città come Assisi e Lamezia Terme presentano sfide interessanti per più motivi. Tra queste sicuramente Genova. Il centrodestra, uscente dopo l’addio dell’attuale governatore della Liguria Marco Bucci, ha candidato Pietro Piciocchi, classe 1977, avvocato, padre di otto figli, tra cui due gemelli in affido. Il centrosinistra, però, mira dichiaratamente alla vittoria grazie al “campo larghissimo” che sostiene l'ex atleta Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, ex martellista, sposata con il regista Fausto Brizzi.

Gli altri capoluoghi

Il centrosinistra punta forte anche su Ravenna, la città del governatore dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, dove il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni guida un’alleanza compatta. A differenza del centrodestra, che si presenta diviso e con due candidati: Nicola Grandi (FdI-FI) e Alvaro Ancisi (Lega). A Matera il centrodestra è schierato con Antonio Nicoletti, mentre nel centrosinistra si collocano l’ex sindaco del M5s Domenico Bennardi e il dem Roberto Cifarelli, in campo con una lista civica visto che quella del Pd non è presente. Candidati anche i civici Luca Prisco e Vincenzo Santochirico. A Taranto voto con 6 candidati a sindaco e molte divisioni interne al centrodestra e il centrosinistra. A correre sono Piero Bitetti (Pd), Francesco Tacente (civico di area centrodestra), Luca Lazzaro (FdI-FI), Annagrazia Angolano (M5s), Mirko Di Bello (civico) e Mario Cito (AT6). Ad Assisi sfida tra Valter Strappini per il centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra. A Lamezia Terme si rivede l’ex senatrice del Pd Doris Lo Moro, che però ha tra i suoi primi sponsor il M5s, con il Pd che si è unito in un secondo momento. Se la vedrà con il candidato del centrodestra Mario Murone e il civico Gianpaolo Bevilacqua.

Urne in Piemonte

La tornata delle Amministrative in Piemonte riguarda solo 9 Comuni, tutti sotto i 15mila abitanti. Si vota a Malvicino (Alessandria), Morozzo, Saliceto e Sanfront (Cuneo), Orta San Giulio (Novara), Cafasse, Cascinette d’Ivrea e Ozegna (Torino), San Giacomo Vercellese.

Sei candidati per un pugno di elettori

Nella provincia di Alessandria l’unico Comune al voto è Malvicino, nell’Acquese, il più piccolo del territorio con 79 elettori. Tornata elettorale anticipata per la morte, il 26 dicembre 2024, del sindaco Francesco Nicolotti. Sei in corsa. A sfidare l’attuale vicesindaco facente funzioni Cristina Manfrinetti – a capo dell’unica lista composta da persone del territorio – saranno Luigi Ramaglia, Mario Carpaneto, Bruno Isaia Merlin, Fabio Cuppone e Andrea Gaudio. Una situazione che lascia l’amministrazione uscente “profondamente sconcertata e critica”. All’origine del problema il fatto che per i Comuni con meno di 1000 abitanti il Tuel non richiede la raccolta firme per presentarsi. “La presenza di liste non collegate al territorio produce effetti negativi significativi sulla vita politica dei piccoli comuni – commenta Manfrinetti – svilendo la democrazia locale e sollevando interrogativi sulla rappresentatività e sul legame tra eletti e territorio”.

Nove in corsa a San Giacomo

Situazione analoga a San Giacomo Vercellese dove pure sono nove i candidati a sindaco. Nel paese incastonato tra le risaie, 250 elettori sono chiamati alle urne dopo l’improvvisa morte dell’ex sindaco e consigliere provinciale Massimo Camandona, avvenuta a inizio febbraio per un malore. Due le liste che fanno riferimento esponenti dell’attuale Consiglio comunale mentre le altre 7 appartengono a candidati di varie parti d’Italia.

A Morozzo una sola lista

Un solo candidato a Morozzo (2.028 abitanti), dove si va al voto a seguito della morte del sindaco Mauro Fissore lo scorso luglio. Fissore era stato eletto per un secondo mandato nel 2020, con la lista civica “Ascolto e Servizio”. A guidarla è il capogruppo e vicesindaco uscente Sergio Costamagna, pensionato di 67 anni. Saliceto, comune di 1.155 residenti al confine con la Liguria, vedrà questa volta una sfida tra due liste, dopo l’annullamento delle precedenti elezioni per mancanza di candidati e il successivo commissariamento. “Insieme per Saliceto” è guidata dall’ex vicesindaco Gianni Genta, 67 anni, dirigente in pensione, mentre “SalicetiAMO Insieme” candida Luciano Cenero, pranoterapeuta 59enne di origini genovesi che risiede da alcuni anni in paese. In provincia di Cuneo si vota anche a Sanfront, nel Saluzzese, in valle Po, 2240 abitanti, dove c’è il commissario prefettizio dalla primavera 2024 quando l’unico candidato, il sindaco uscente Emidio Meirone, non aveva ottenuto il quorum (1318 votanti, 622 schede nulle e 128 bianche, contro 568 voti validi). È stata presentata una sola lista, “Insieme per Sanfront”, che candida a sindaco Francesco Lombardo, 46 anni, geologo, già vicesindaco nella precedente legislatura, che non si era però presentato alle elezioni del 2024. Con lui una squadra giovane, che propone quasi tutti volti nuovi rispetto alla lista delle ultime elezioni.

Sfida a due a Ozegna e Cafasse

Nel territorio della Città Metropolitana di Torino sfida a due a Ozegna (1.006 elettori) tra Federico Pozzo, a capo della lista “Trasparenza e Futuro”, e Rosella Bartoli per “Ozegna punto a capo”. A Ozegna si vota in anticipo perché il sindaco uscente, Sergio Bartoli, è diventato consigliere regionale. A Cascinette d’Ivrea (1.258 elettori) sono in corsa Marco Menaldino (“Cascinette domani”), Antonio Ferrari (“Squadra Canavese - Cascinette d’Ivrea futura”) e Andrea Breccolotti. A Cafasse (2886 elettori) sfida tra Rinaldo Scarano (“Costruiamo il futuro”) e Carlo Oddi (“Conta su di noi”). Cascinette è stata commissariata l’anno scorso dopo dimissioni in serie dei consiglieri comunali. A Cafasse non si era votato nel 2024 perché le due liste erano state bocciate dalla commissione elettorale per problemi burocratici. A Ozegna si vota in anticipo perché il sindaco uscente, Sergio Bartoli, è diventato consigliere regionale.

Voto dopo il commissario

Un solo candidato a sindaco a Orta San Giulio (Novara): è Giorgio Angeleri per la lista “Orta bene di tutti”, Nella cittadina lacustre si vota dopo il commissariamento di fine 2024, per la sfiducia del consiglio alla sindaca Elisabetta Tromellini, eletta pochi mesi prima, quando aveva prevalso proprio su Angeleri.