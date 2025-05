Chiorino nel Vco, investire nella scuola è investire nel futuro

Giornata di incontri e confronti nel Verbano Cusio Ossola per Elena Chiorino, vicepresidente del Piemonte e assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro. Ieri ha visitato scuole, aziende e istituzioni del territorio, accompagnata dal consigliere comunale di Domodossola Angelo Tandurella. Prima tappa a Verbania con il sindaco Giandomenico Albertella e il presidente della Provincia Alessandro Lana: al Liceo sportivo Cavalieri Chiorino ha dichiarato: "Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra Nazione. È una grande soddisfazione vedere come i fondi pubblici si traducano in spazi belli e funzionali, a beneficio di studenti e docenti". A seguire l'incontro al Comune con il sindaco, il presidente della Provincia e una delegazione di lavoratori Barry Callebaut con le rappresentanze sindacali: "Siamo pienamente concentrati sulla crisi in corso - ha dichiarato il vicepresidente - e continuiamo a lavorare con determinazione per favorire una soluzione positiva. Il prossimo confronto con l'Unità di Crisi regionale è previsto per il 27 maggio". Nel cuore della giornata il confronto con l'Unione Industriale del Vco: "Qui lavorano migliaia di persone che rappresentano la spina dorsale dell'economia locale. La Regione è al fianco di chi crea valore e occupazione, per sostenere le transizioni e rafforzare le eccellenze" ha detto Chiorino. Due le aziende visitate: la Manifattura di Domodossola, realtà del Made in Italy oggi guidata da una nuova generazione al femminile, e la Tormet Srl, torneria di precisione di Casale Corte Cerro. Ultima tappa al Tecnoparco del Vco, per un confronto con associazioni di categoria e sindacati.