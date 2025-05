ECONOMIA DOMESTICA

Superbonus, salasso senza fine.

In Piemonte è costato 9 miliardi

Sebbene da quest'anno l'incentivo sia sceso al 65%, nei primi tre mesi del 2025 gli oneri a carico dello Stato sono aumentati di altri 1,8 miliardi di euro. Colpo di coda di Campania, Marche e Molise. Ristrutturato (a caro prezzo) solo un pugno di edifici

Il Superbonus 110 per cento, introdotto dal secondo governo di Giuseppe Conte, quello giallorosso, con il decreto “Rilancio” del maggio 2020, nei giorni successivi alla fine del lockdown, com’è noto è stato un autentico salasso per le finanze dello Stato. Costato oltre 200 miliardi, più di 10 punti di pil, si è rivelato una spesa completamente fuori controllo, quasi 150 miliardi oltre le previsioni. Che stiamo pagando in questi anni e per i prossimi a colpi di circa 40 miliardi di euro per ogni esercizio di bilancio, come ha spiegato con chiarezza l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb). Per non considerare le truffe che hanno raggiunto la cifra monstre di 15 miliardi. Sebbene da quest’anno l’incentivo sia sceso al 65%, nei primi tre mesi del 2025 gli oneri a carico dello Stato sono aumentati di altri 1,8 miliardi di euro. Pertanto, il valore economico complessivo del vantaggio fiscale riconosciuto a coloro che hanno utilizzato il Superbonus per finanziare i lavori di ristrutturazione/efficientamento energetico delle proprie abitazioni è salito a 126 miliardi.

«È evidente – spiega la Cgia nel suo report – che nei primi mesi del 2025 i vincoli normativi imposti l’anno scorso hanno “congelato” il ricorso a questa misura. Tuttavia, il costo per le casse pubbliche continua ad aumentare, verosimilmente solo per quest’anno. Dal 2026, infatti, il Superbonus, salvo modifiche legislative, non sarà più utilizzabile».

Colpo di coda di Campania, Marche e Molise

Ritornando ai dati, nel primo trimestre di quest’anno le uscite più significative per le casse pubbliche hanno interessato la Campania (+3,4% pari a +301,6 milioni di euro), le Marche (+2,5% che corrisponde a +87,6 milioni) e il Molise (+2,5% pari a 19,3 milioni). Le regioni che, invece, in questo inizio 2025 hanno utilizzato meno il Superbonus sono state la Puglia (+0,6% con una spesa di +38,1 milioni di euro), la Valle d’Aosta (+0,6% pari a +3,4 milioni) e, infine, la Sardegna (+0,4% che corrisponde a +12,7 milioni di euro).

Piemonte poco sotto la media

La ricerca colloca il Piemonte all’8° posto per l’aumento degli oneri a carico dello Stato in termini percentuali, con un +1,3% rispetto a dicembre 2024. Questo si traduce in un incremento assoluto di 120,7 milioni di euro, portando la spesa totale nella regione a 9.197 milioni di euro. Questo dato colloca il Piemonte tra le regioni che, pur non registrando il cosiddetto “colpo di coda” di Campania, Marche e Molise, hanno comunque visto un aumento considerevole della spesa, poco sotto la media nazionale dell’1,5%.

Misura discutibile e divisiva

Chi politicamente ha voluto e continua a difendere la bontà di questo provvedimento, sostiene che non si debba guardare solo alla spesa che lo Stato si è fatto carico fino ad ora. Per l’allora premier pentastellato Conte non solo “graduidamente” si sono potuti ristrutturare alloggi e case ma vanno considerati anche agli effetti economici positivi che esso ha generato. Vale a dire più gettito (Irpef, Ires, Iva, etc.), più occupazione, più Pil, più risparmio energetico e meno emissioni climalteranti. È una tesi che, tuttavia, in larga parte è stata smentita da alcuni approfondimenti realizzati dalla Banca d’Italia. Nello scenario migliore i benefici ambientali del Superbonus compenserebbero i costi sostenuti dallo Stato in quasi 40 anni. Sempre i ricercatori di via Nazionale hanno sottolineato che da una indagine che ha interessato i beneficiari, il 25% di questi proprietari li avrebbe realizzati comunque, gravando così sulle casse dello Stato per almeno 45 miliardi di euro. In più di un’occasione, sempre Bankitalia ha evidenziato la natura regressiva di questa agevolazione fiscale destinata al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Tesi, quest’ultima, sostenuta anche dalla Corte di Conti che ha denunciato come le risorse pubbliche impegnate per il Superbonus abbiano interessato, in particolare, le persone più abbienti.

Lavori eseguiti in fretta e male

Secondo l’Istat, la misura ha contribuito alla crescita economica nel biennio 2021-2022 tra l’1,4 e il 2,6%. Va ricordato che in questo biennio il Pil italiano è cresciuto complessivamente di 13,7 punti percentuali; quindi, il contributo del Superbonus all’uscita dalla recessione causata dalla pandemia è marginale. Ovviamente, c’è anche il rovescio della medaglia. Tra la fine del 2020 e lo stesso periodo del 2023, i costi di costruzione sarebbero aumentati del 20%, di cui la metà a causa del Superbonus. Sul fronte occupazionale, invece, in questi ultimi anni gli addetti nel settore delle costruzioni sono aumentati notevolmente: sono nate dall’oggi al domani tantissime micro-attività guidate da persone, in particolar modo straniere, che sono diventati imprenditori edili dall’oggi al domani. Realtà che in moltissimi casi stanno chiudendo, perché sorte solo sotto la spinta di un evento eccezionale. Infine, visti i tempi molto ristretti in cui le agevolazioni fiscali erano consentite, tanti interventi sono stati eseguiti in fretta e male. Pertanto, in tempi relativamente brevi, non mancheranno di creare problemi agli edifici che sono stati interessati da tali misure.

Effetti negativi sugli appalti pubblici

In particolare, nel 2024, il Superbonus ha provocato delle conseguenze molto negative anche sugli appalti pubblici. L’impennata dei costi di moltissimi materiali ha imposto una revisione dei prezzi per un gran numero di opere pubbliche già cantierate, causando alla Pubblica Amministrazione non poche difficoltà ad adeguarsi per il deciso aumento del costo dell’opera e in molti casi provocando il rallentamento o addirittura la sospensione dei lavori nei cantieri.

Per un pugno di edifici

Entro il 31 marzo scorso, gli interventi di ristrutturazione/efficientamento edilizio realizzati per mezzo del Superbonus hanno sfiorato le 500mila unità (precisamente 499.709). Nonostante gli oneri a carico dello Stato siano pari a 126 miliardi di euro, solo il 4,1% del totale degli edifici residenziali presenti nel Paese è stato interessato dall’agevolazione fiscale. A livello regionale è il Veneto ad aver registrato il ricorso più numeroso al cosiddetto 110%: con 59.846 asseverazioni depositate, l’incidenza percentuale di queste ultime sul numero degli edifici residenziali esistenti è stata pari al 5,7%. Seguono l’Emilia-Romagna con 44.767 asseverazioni e un’incidenza del 5,5%, il Trentino-Alto Adige con 11.420 interventi e un tasso del 5,4, la Lombardia con 78.630 asseverazioni e un’incidenza del 5,3 e la Toscana con 38.418 operazioni e una incidenza del 5,2. In Piemonte vi sono state 36.230 asseverazioni sui complessi 944.690 edifici residenziali, pari al 3,8%. Per contro, hanno manifestato un grosso disinteresse nei confronti del Superbonus le regioni del Mezzogiorno: il Molise, ad esempio, è stato interessato per il 3% dei propri edifici residenziali, la Puglia il per 2,9%, la Calabria per il 2,6 e la Sicilia solo per il 2,2%.

A caro prezzo

Sempre a livello nazionale, l’onere medio per edificio residenziale a carico dello Stato è stato di 252.147 euro. Il picco massimo è in Valle d’Aosta con 402.014 euro per immobile: seguono la Liguria con 306.240 euro, la Campania con 304.692 euro, la Basilicata con 304.681 euro e la Lombardia con 303.757 euro. Il Piemonte è di poco superiore alla media con 257.181 euro. Chiudono la graduatoria il Veneto con un costo medio per intervento di 197.017 euro per edificio, la Sardegna con 188.643 e, infine, la Toscana con 184.781 euro.