Gavio acquista opzioni "put" su Mediobanca per 50mila azioni

Beniamino Gavio ha acquistato opzioni "put" (di vendita, ndr) su azioni Mediobanca nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio promossa da Mps su Piazzetta Cuccia. Lo si legge in una nota diffusa ieri in tarda serata da cui emerge che i titoli, pagati a un prezzo medio unitario di 1,35 euro hanno scadenza il prossimo 19 dicembre con un sottostante di 50mila azioni. Nella nota viene ricordato che Gavio aderisce al patto di consultazione tra i soci di Mediobanca. Lo scorso febbraio la quota di Aurelia (famiglia Gavio) nel patto di Mediobanca è scesa dallo 0,52 allo 0,32%. A titolo personale Beniamino Gavio dispone di uno 0,27% in Piazzetta Cuccia e il cugino Marcello Gavio di un ulteriore 0,04%. Nella vigilia Mediobanca ha ceduto l'1,12% a 20,30 euro in Piazza Affari.