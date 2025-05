Su Comuni di Torino e Cuneo lenzuolo bianco per Gaza

Anche la Città di Torino aderisce alla campagna "24 maggio - 50.000 sudari per Gaza", con un lenzuolo bianco esposto dal balcone della facciata di Palazzo Civico. "Non possiamo restare indifferenti davanti a questo conflitto - dice il sindaco Stefano Lo Russo -. Gli attacchi criminali del 7 ottobre, così come il dramma degli ostaggi hanno segnato una ferita profonda in Israele. Così come, ogni giorno, a Gaza, continuiamo ad assistere a sofferenze indicibili che ci interrogano nel profondo delle nostre coscienze". "Quello di oggi - spiega - è un gesto simbolico con cui vogliamo accendere i riflettori su un dramma umanitario auspicando al più presto la fine del conflitto. Tolta la parola alle armi, potremo concentrarci sull'aiuto alla popolazione e sulla ricostruzione delle città e dei territori palestinesi. Come Comune, anche attraverso l'Anci, siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo tutto l'aiuto necessario", conclude.

Anche la città di Cuneo aderisce oggi all'iniziativa nazionale "50.000 Sudari per Gaza", un'azione "collettiva, silenziosa e nonviolenta" per chiedere il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e l'ingresso degli aiuti umanitari. La proposta è partita dal gruppo Donne in cammino per la Pace di Cuneo e Mondovì ed è stata sostenuta da numerose realtà associative. Grazie a questa mobilitazione, oggi un telo bianco è esposto dal balcone del municipio di Cuneo, in segno di lutto per le vittime palestinesi. "Il bilancio delle vittime civili, verosimilmente sottostimato, ha superato i 62.000 morti, di cui oltre 17.000 bambini. - fanno sapere le promotrici dell'iniziativa - Quasi il 30% dei bambini uccisi aveva meno di cinque anni. Questa tragedia umanitaria è aggravata da una crisi alimentare: oltre un milione di bambini soffre di malnutrizione acuta, mentre il sistema sanitario è al collasso, con il 94% degli ospedali danneggiati o distrutti". A Cuneo la mobilitazione prosegue con una manifestazione silenziosa alle ore 17 in via Roma, davanti al duomo, promossa da Donne in cammino per la Pace.