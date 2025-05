Mille alcol test gratis nelle piazze della movida a Torino

"Un soffio ti può salvare la vita": è il messaggio al centro della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Specchio dei Tempi, in collaborazione con il comando Provinciale dei carabinieri di Torino. Ieri sera, dalle 22 alle 2, piazza Santa Giulia - cuore della movida torinese - ha ospitato una delle tappe del progetto, rivolto in particolare ai giovani, con l'obiettivo di contrastare l'abuso di alcol e prevenire la guida in stato di ebbrezza. Durante la serata sono stati distribuiti gratuitamente circa 1000 alcol test monouso, grazie alla collaborazione con Federfarma, e 300 ragazzi si sono sottoposti volontariamente alla prova con l'etilometro, assistiti da volontari della Fondazione e militari dell'Arma. L'iniziativa ha creato uno spazio di ascolto e confronto diretto tra carabinieri, volontari e giovani, per promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili. Il progetto proseguirà anche a giugno con due nuove tappe: il 7 in piazza Vittorio Veneto e il 21 in via Reggio 3.