Cisl, 99% l'adesione allo sciopero dei lavoratori Lidl

È stata del 99% l'adesione alla sciopero in 37 negozi della Lidl. I punti vendita di via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio sono rimasti chiusi. Lo rende noto la Cisl . "L'adesione allo sciopero - commenta la segretaria Stefania Zullo della Fisascat Cisl Torino Canavese - è del 99%. Molti negozi sono rimasti completamente chiusi. È la dimostrazione della grande attenzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che chiedono di operare in condizioni dignitose, con giusti riconoscimenti economici. Anche perché l'azienda fattura milioni di utili grazie al loro importante e decisivo contribuito".