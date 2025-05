Acqua Fiuggi smentisce Altroconsumo, arsenico quasi irrilevabile

Acqua Fiuggi replica alla denuncia di Altroconsumo su presunti livelli eccessivi di arsenico nelle acque minerali e sottolinea che dai controlli scientifici effettuati il livello sia "al di sotto del limite di rilevabilità". Lo si legge in una nota in cui l'azienda riporta le analisi condotte dal dipartimento di chimica dell'università La Sapienza di Roma in base alle quali "il contenuto di arsenico in Acqua Fiuggi è inferiore a 0,001 milligrammi per litro, ben al di sotto non solo del limite legale fissato a 0,010 milligrammi per litro, ma persino del limite di rilevabilità della strumentazione utilizzata". Si tratta, secondo l'azienda, di risultati che si inseriscono in un sistema di controllo "strutturato e trasparente", che prevede analisi quotidiane interne basate su piani Haccp (analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo, ndr) certificati, verifiche periodiche da parte delle Asl e dell'Arpa, nonché su "controlli annuali condotti da università pubbliche per il mantenimento del riconoscimento ministeriale". A questi - ricorda Acqua Fiuggi - si aggiungono "campionamenti randomizzati" da parte dei Nas e delle autorità sanitarie, "a garanzia della sicurezza lungo tutta la filiera".