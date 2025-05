Piemonte "Region of the Year" 2025 ai Wine Travel Awards

Il Piemonte è stato proclamato "Region of the Year" 2025 ai Wine Travel Awards, concorso internazionale che premia territori, figure e realtà del vino votati da giornalisti, esperti e appassionati del settore. Il riconoscimento è stato assegnato nei giorni scorsi alla London Wine Fair, dove il Piemonte ha superato candidati come la California e il Sudafrica, entrando nell'albo d'oro insieme a nomi storici come Bordeaux. "Il premio è la conferma dell'alta reputazione che il Piemonte ha ormai raggiunto nel giudizio degli esperti e degli opinion leader mondiali - commenta l'assessore regionale Paolo Bongioanni -. Il giudizio premia non solo la qualità dei vini ma la valutazione complessiva di un territorio che offre un mangiare e bere eccellente, alta qualità della vita e dell'esperienza del soggiorno". Per l'assessore "il premio conferma l'efficacia della nuova direzione che abbiamo impresso alle politiche per l'agroalimentare piemontese: unire produzioni di qualità, promozione e turismo con nuovi strumenti come l'indicazione geografica allargata 'Piemonte' sulle etichette dei nostri vini Docg e Doc o il brand 'Eccellenza Piemonte - Piemonte Is'". "Il Piemonte ha scommesso fin dall'inizio sul vino di qualità - spiega Francesco Monchiero, presidente del consorzio Piemonte Land of Wine -. Siamo l'unica regione d'Italia ad avere rifiutato l'Igt, ad escludere l'irrigazione dei vigneti destinata alle grandi quantità e ad annoverare 60 fra Doc e Docg. Questo riconoscimento attesta che oggi il mondo del vino piemontese è a 360°: non solo Barolo, Barbaresco e i grandi rossi, ma anche i bianchi del Tortonese, Gavi, Roero, Canavese, l'Alta Langa e i vini dolci aromatici".