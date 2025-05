Rissa con bottiglie e cassonetti rovesciati nella notte a Torino

Rissa a colpi di bottiglie di vetro usate come armi e cassonetti rovesciati. È quanto accaduto ieri sera in corso Giulio Cesare, tra Ponte Mosca e corso Emilia, nel quartiere Aurora, dove si sono affrontati due gruppi di stranieri. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, ma all'arrivo degli agenti i partecipanti alla rissa si erano già dileguati in direzione di Lungo Dora Napoli. "Quotidianamente nel quartiere si vive un clima di violenza e aggressività latente che rischia di esplodere da un momento all'altro, sotto gli occhi sempre più spaventati dei residenti - dice Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 -. Tutto ciò viene alimentato dall'assenza di regole e norme di civile convivenza, sembra che tutto sia consentito in questo circolo vizioso di degrado".