SACRO & PROFANO

Preti globetrotter in parrocchia,

prime crepe tra i "boariniani"

Chi ne regge cinque, chi insieme a un altro confratello dovrà girarne otto. Seconda corposa tornata di nomine nella diocesi di Torino tra molti malumori e qualche sorpresa. Nuova organizzazione anche a Saluzzo. Buon senso sulla Messa tridentina

Con la seconda corposa tornata di nomine si sta cercando di chiudere, non senza grandi pasticci e a dispetto della proclamata progettualità e sinodalità, il ciclo dei trasferimenti dei parroci nella diocesi di Torino. Calata la scure, il malumore è palpabile e diffuso, soprattutto per il metodo, che è sulla linea di sempre: caricare di pesi i soliti obbedienti e punire i riottosi, il resto sono affermazione che sentiamo da quasi mezzo secolo. Le voci si sprecano, alcune hanno fondamento, altre meno, ma presto si avrà il quadro completo.

Ufficiale è il trasferimento a Moncalieri, dopo quattro anni a Vinovo, quattro a Roma e quattro a Volpiano di don Marco Ghiazza che, insieme a don Giuseppe Barbero, attualmente parroco di S. Giovanni Maria Vianney a Torino, reggerà otto parrocchie. Don Gianfranco Carlucci rimane per un anno ancora, in attesa di pagare il fio dei suoi dinieghi. Pare che l’ex emergente vicario episcopale (addirittura da qualcuno preconizzato vescovo) don Claudio Baima Rughet lascerà – si fa per dire – la sua diletta Corio per approdare a Cuorgnè, una delle zone pastorali più disastrate della diocesi, per reggere cinque parrocchie (Cuorgnè, Pertusio, Salassa, San Ponso e Valperga) e dove non gli mancheranno i diaconi di cui è delegato arcivescovile. Don Stefano Bertoldini e don Martin Augusto Botero Gomez, già parroci a Settimo Torinese, andranno il primo a Lanzo, dove i salesiani hanno lasciato la parrocchia, e il secondo si sobbarcherà ben sette parrocchie (Rocca, Levone, Barbania, Front, Corio, Benne e Rivarossa) che, come detto più volte, rimangono giuridicamente erette per la questione dell’8 per mille. Ubi pecunia, ibi patria.

Ma la grande notizia – circolante da mesi – è che a giugno dovranno lasciare Torino, con grande sconcerto dei fedeli, i religiosi del Verbo Incarnato ai quali da anni erano affidate le due parrocchie di Maria Madre della Chiesa in via Baltimora e del beato Piergiorgio Frassati in via Pietro Cossa. Contro di loro si stava conducendo da anni una campagna che, se non diffamatoria, senz’altro denigratoria perché la loro pastorale, che ha riempito le chiese di giovani e ha fatto rinascere le due comunità, non è in linea con quella ufficiale in quanto troppo cattolica, meglio tornare alla depressione. Ma soprattutto, perché hanno osato istituire qualcosa che nella Torino cattolica, subordinata alla cultura marxista e azionista, rappresenta una vera bestemmia e cioè la scuola parentale. Al loro posto, se non andrà in seminario a completare il quadro egemonico, dovrebbe arrivare don Mauro Gaino, boariniano doc e sodale di uno dei domines della diocesi, “l’eterno monsignore” Mauro Rivella, parroco di Santa Rita e vicario episcopale per l’economia i cui rapporti con l’ausiliare monsignor Alessandro Giraudo pare – ed è un eufemismo – non siano idilliaci. Come in ogni partito che prende il potere dopo lunga astinenza, anche nella compatta e autoreferenziale scolta boariniana, qualche crepa comincia ad affiorare.

***

Il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, ha in questi giorni reso noto, con un suo proclama, la nuova organizzazione delle quattro vicarie (erano dodici), ristrutturate in “Fraternità pastorali”. La sintesi del progetto potrebbe essere questa: mettiamo assieme le briciole. C'è già chi ha soprannominato il presule vercellese “monsignor Dodo”, come il noto uccello estinto che era incapace di volare. Il progetto, infatti, ripropone la stessa minestra già servita di sempre, riscaldata, allungata e rimestata, come sta avvenendo a Torino e altre realtà. Una visione che non spicca certo il volo, ma continua a guardare il problema dal basso o, se si vuole, a scambiare la causa della malattia con la cura. La prima, infatti, è sempre la stessa: la preoccupante diminuzione dei sacerdoti. La seconda pure: l’illusione che raggruppare le truppe esauste possa ribaltare le sorti della guerra. E siccome mancano i preti, allora auspichiamo «un generoso coinvolgimento nella pastorale di laici, motivati e preparati», quelli che c’erano un tempo, prima che gli insegnassero a diventare «adulti». Ora è tardi. Dalla pastorale di un tempo nascevano quelle vocazioni che si crede adesso possano venire dal deserto liturgico, teologico e pastorale. Il problema è sempre lo stesso: quale idea di Chiesa si concepisce, sempre che lo si riesca. L’unica vitalità di questi progetti è la fantasia nel creare etichette: moderatore, co-parroco, fraternità pastorali ecc. Nomina non sunt entia. Almeno però a Saluzzo le ex vicarie portano il titolo di luoghi reali mentre nella Vercelli di monsignor Marco Arnolfo, sono contraddistinte da un numero, come nei capannoni di Mirafiori e di cui diremo.

***

Uno dei grandi elettori di papa Prevost, il cardinale William Goh Seng Chye, arcivescovo di Singapore, noto per la sua chiarezza dottrinale e la sua sensibilità liturgica, in una intervista sulle difficoltà che incontrano i fedeli che amano la cosiddetta Messa antica ha così risposto: «Personalmente credo che non ci sia alcun motivo di fermare quelle persone che preferiscono la Messa tridentina. Non fanno nulla di sbagliato o di peccaminoso. Possiamo benissimo accettare diversi modi di celebrare l’Eucarestia, quindi ritengo che non dovremmo soffocare coloro che celebrano il rito tridentino. In fin dei conti non conta il rito o la forma in cui si celebra, ma se si incontra Dio in profondità. Personalmente non celebro la Messa tridentina, ma non sono contrario a chi lo fa. Nel mio Paese abbiamo un piccolo gruppo di circa 300 persone e sono per lo più giovani. A volte chiedo loro: “perché preferite questa celebrazione?”. Loro mi rispondono di sentirla più riflessiva, contemplativa e trovano che li porti più vicini a Dio. Perché dovrei fermarli? Certo se negano gli insegnamenti del Concilio Vaticano II è un’altra storia, ma non lo fanno, quindi ritengo che non si dovrebbero discriminare queste persone. Dopotutto è stata la Messa celebrata per centinaia di anni e centinaia di anni. O no?». Parole di buon senso di un pastore di anime e che proprio per questo hanno fatto infuriare i liturgisti.

***

I vescovi francesi invece, subornati dal terribile nunzio apostolico, il cuneese monsignor Celestino Migliore (detto Le pire), essendo che fra poco saranno travolti dai ventimila giovani partecipanti al pellegrinaggio di Pentecoste da Parigi a Chartres e non potendo vietarlo, hanno emanato una serie di misure restrittive per scoraggiare la partecipazione dei preti. Così anche il vescovo di Charlotte nella Carolina del Sud (Usa), monsignor Michael T. Martin, che si fa ritrarre sull’altare insieme a una ragazza in minigonna con la mitra episcopale, ha cancellato di fatto la Messa antica nella sua diocesi.