SANITÀ

Stretta sulle cure fuori regione.

Un "risparmio" per il Piemonte

Il riequilibrio della mobilità sanitaria è allo studio del Mef e del ministero della Salute. La Lombardia gioca d'anticipo. Alta tensione tra i privati. Il sistema piemontese potrebbe ridurre il passivo, ma serviranno risposte adeguate ai pazienti

Limiti più stringenti alla mobilità sanitaria. È l’obiettivo del pacchetto di norme cui stanno lavorando, insieme, tecnici del Mef e del ministero della Salute. Perché la questione delle migrazioni soprattutto da Sud verso Nord, ma anche tra aree geografiche contigue è certamente legata alla salute dei cittadini, ma non di meno impatta sulle finanze di ogni singola Regione. Basti pensare che già nel 2022 si era sforato il tetto dei 5 miliardi.

I tentativi di mitigare i divari, anche notevoli, tra chi attira un enorme numero di pazienti nei propri ospedali e soprattutto nelle strutture private sul territorio e chi soffre il fenomeno esattamente inverso, fino ad oggi non ha sortito granché. Gli stessi accordi tra Regioni, pur quando posti in essere, non hanno sortito l’effetto sperato.

Regioni attrattive

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme cumulano il 94,1% della mobilità attiva cioè in entrata, mentre da Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia esce quasi l’80%. Da qui il proposito del governo di portare in Conferenza delle Regioni un testo che, da quanto risulta, dovrebbe ridurre in maniera pesante il ricorso a strutture di altre regioni da parte dei cittadini che hanno necessità di cure, interventi, visite o esami diagnostici, lasciando i confini aperti e senza alcuna limitazione solo per i casi di alta complessità. Per il resto lo schema sarebbe quello del contingentamento, in una visione volta ad evitare che ci siano Regioni cannibali e altre cannibalizzate sul fronte della sanità.

Le prime avvisaglie di una sorta di adeguamento preventivo al futuro sistema di regolazione della mobilità arrivano proprio dalla Regione da sempre al vertice della classifica per la mobilità attiva, ovvero per attrarre pazienti da oltre i propri confini e per contare sulla maggior presenza di strutture private. E proprio sulla sanità privata, la Lombardia ha mostrato l’intenzione di stringere i cordoni. Meno attività a pagamento e una sforbiciata all’aumento previsto per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate a pazienti di altre regioni con una soglia che dal 30% previsto si ridurrebbe a poco più del 3%.

Tensioni in Lombardia

Misure, quelle annunciate dall’assessore Guido Bertolaso, che hanno provocato prevedibili reazioni da chi s’è visto ridurre quell’aumento del giro d’affari che pareva ormai cosa fatta. In vista del rinnovo dei contratti con la Regione, tutte le sigle dell’imprenditoria sanitaria in queste settimane hanno inviato più lettere a Palazzo Lombardia, non escludendo addirittura di interrompere l’attività in convenzione. Qualche incontro avrebbe mitigato la tensione, ma il problema resta sul tavolo e gli echi della vicenda sono rimbalzati potenti in questi giorni da Atene dove s’è appena conclusa l’assemblea nazionale dell’Aiop, la principale associazione della sanità privata. Nervosismo e tensione nei vertici dei grandi gruppi lombardi hanno resistito anche al fascino del Partenone e la distanza non ha affievolito un clima rispetto alla Regione guidata da Attilio Fontana che dà l’idea della posta in gioco e delle possibili conseguenze dell’attesa riforma allo studio dei due ministeri.

Il "guadagno" del Piemonte

Da quel che risulta lo schema su cui si sta lavorando prevederebbe una drastica riduzione della mobilità per le prestazioni di minore rilevanza clinica e quindi anche più diffuse, ma anche per tutta una serie di interventi che senza raggiungere le complessità per cui non sarebbe prevista alcune limitazione, rappresentano attualmente una parte preponderante della migrazione anche tra regione confinanti.

E il caso del Piemonte rispetto proprio alla Lombardia, verso cui continua il flusso di pazienti senza un corrispettivo tale da attenuarne l’effetto, è tra quelli più eclatanti al Nord. Qualcosa si è recuperato rispetto agli 8 milioni di saldo negativo del 2023, frutto della diffferenza tra i 266 incassati per prestazioni fornite a non residenti e i 274 spesi per le cure ricevute da piemontesi in altre regioni, ma la strada per arrivare al pareggio è ancora lunga, figurarsi per segnare cifre gobalmente positive. Senza dubbio, una riduzione della possibilità di accoglienza per la sanità privata lombarda dovrebbe almeno evitare il peggioramento della mobilità passiva per il sistema sanitario piemontese e, forse, iniziare a produrre un processo in controtendenza.

Oltre alle zone di confine, notoriamente generose di pazienti verso le strutture private lombarde, queste ultime da tempo esercitano anche una sorta di mobilità indotta. Ciò avviene attraverso l’invio Oltreticino di pazienti piemontesi che si rivolgono alle strutture dei gruppi lombardi in Piemonte e da queste vengono indirizzate per alcune patologie nelle cliniche dello stesso gruppo in Lombardia. In questo modo, talvolta, si ovvia anche al limite del budget assegnato dal sistema sanitario piemontese alle strutture private sul territorio. Tema quello del budget, che potrebbe affacciarsi pesantemente proprio in seguito alle limitazioni che verrebbero poste, in un futuro non si sa quanto prossimo, alle mobilità sanitaria.

Nodi irrisolti

Se da una parte non si autorizzeranno prestazioni fuori regione, quelle all’interno dovranno sopportare una maggiore richiesta. Si aumenterà il budget per i privati, dovendo sempre fare i conti con le regole imposte da norme dello Stato che oggi lo impediscono? Oppure saranno gli ospedali, dunque il pubblico, a dare quella risposta che i pazienti ancora oggi trovano oltre i confini regionali. Interrogativi cui, oggi, è ancora impossibile dare una risposta. Che sarà, però, inevitabile.