MiTur, 5 giardini italiani nella top 25 del New York Times

"Cinque giardini italiani protagonisti nella top 25 dei giardini più belli al mondo, secondo il New York Times": lo ricorda il ministero del Turismo su Instagram. "Così il quotidiano americano ha chiesto a sei esperti internazionali di scegliere quelli che 'hanno cambiato il modo con cui guardiamo le piante'. 5 giardini meravigliosi italiani sono rientrati in questa lista: Sacro Bosco di Bomarzo, Giardino di Ninfa, Villa d'Este, Villa Gamberaia, Villa Silvio Pellico (chiusa alle visite del pubblico sia della villa sia dei giardini). Dei luoghi straordinari - si legge nel post, con le immagini dei giardini - che uniscono storia, arte e natura in perfetta armonia. Un patrimonio unico che testimonia l'eccellenza della nostra cultura e bellezza".