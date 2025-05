Accoltellato mentre sventa rapina, ha lasciato l'ospedale

E' stato dimesso dall'ospedale Molinette il ventenne di origini cinesi che nei giorni scorsi, a Torino, è stato accoltellato mentre sventava una rapina nel suo negozio in via Onorato Vigliani. Lo comunica il suo legale, avvocato Edoardo Vizzari, il quale aggiunge che ora il giovane "affronterà un periodo di riposo assoluto in attesa di intraprendere le opportune iniziative volte a tutelarne gli interessi". Il ventenne era stato chiamato dalle urla della commessa, in un market di oggettistica, ed è stato colpito con un fendente. I carabinieri avevano subito fermato un sospettato.